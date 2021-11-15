Видео ⟩ Дискуссия об участии отцов в воспитании детей

Чтобы рассказать обществу о грядущих переменах, Министерство благосостояния в сотрудничестве с социальными партнерами - Союзом свободных профсоюзов Латвии и Латвийской конфедерацией работодателей - проведет цикл из пяти дискуссий #dzīvolīdzsvarā в ноябре и декабре этого года.

Это вторая дискуссия из цикла. После мероприятия будет доступна ее видеозапись. Есть возможность посмотреть и первый выпуск: "Уравновешивание рынка труда и ухода за детьми - что мы можем улучшить?".

Требования директивы Европейского союза о балансе работы и личной жизни для родителей и опекунов вступят в силу в августе следующего года. Они предусматривают предоставление индивидуальных прав на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью не менее четырех месяцев, из которых два месяца не могут быть переданы родителями друг другу.

Данные о ситуации в Латвии показывают, что отпуск по уходу за ребенком в основном используют женщины (63% случаев), а 31% мужчин даже не рассматривали или не планировали брать отпуск по уходу за ребенком.

Дискуссия познакомит общественность с предстоящими изменениями и тем, что регулирование изменит в повседневной жизни семей. Это решит следующие проблемы:

Что такое непередаваемая часть отпуска по уходу за ребенком и как она повлияет на молодых родителей?

Почему такое регулирование важно в жизни как ребенка, так и родителей?

Будет ли более активное участие отцов в уходе за младенцем способствовать более равноправной связи между ребенком и обоими родителями?

Каковы наиболее важные психоэмоциональные потребности ребенка в первый год жизни и каков вклад каждого родителя в развитие?

Готово ли латвийское общество к таким переменам?

В дискуссии приняли участие секретарь Министерства благосостояния Диана Якайте, член правления общества "Отцы" Гатис Смидровскис, руководитель общества "Матерям и отцам" Инга Акментиня-Смилдзиня, клинический психолог Кристине Балоде, врач-психиатор Давис Эдгар Лиепа.