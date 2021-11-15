Почти треть депутатов Резекненской думы лишились полномочий

Заместитель председателя думы по образованию, культуре и социальным вопросам Лидия Остапцева ("Согласие") была уволена еще в минувшие выходные. Хотя на заседании думы было заявлено, что она ушла по собственному желанию, в думе LЕТА подтвердили, что у нее нет сертификата. Прививаться от Covid-19 Остапцева не планирует.