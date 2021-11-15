Пн, 15.11.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны

Почти треть депутатов Резекненской думы лишились полномочий

Здание Резекненской городской думы ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник, 15 ноября, мандат депутата был приостановлен четырем из 13 депутатов Резекненской городской думы, которые не смогли предъявить ковид-сертификат.

Заместитель председателя думы по образованию, культуре и социальным вопросам Лидия Остапцева ("Согласие") была уволена еще в минувшие выходные. Хотя на заседании думы было заявлено, что она ушла по собственному желанию, в думе LЕТА подтвердили, что у нее нет сертификата. Прививаться от Covid-19 Остапцева не планирует.

Также приостановлены полномочия Инары Гроце (Латгальская партия, Нацобъединение, "Новое Единство", Латвийское объединение регионов), Кристине Кокоревичи ("Согласие") и Ольги Строде ("Согласие"). Строде не была вакцинирована по состоянию здоровья, но планирует это сделать. Гроце и Кокоревича начали вакцинацию и могут получить сертификаты в конце ноября.

В думе "Согласие" имеет восемь мандатов.

На заседании думы в понедельник присутствовали депутаты только с ковид-сертификатами.


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