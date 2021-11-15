Пн, 15.11.2021
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Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Возле Айзкраукле в Даугаве найден погибший

Обучение служащий VUGD ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В минувшие выходные в Даугаве возле Айзкраукле был найден погибший мужчина, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Погибший был передан Государственной полиции.

В субботу вечером в VUGD поступила информация о том, что утром в пятницу в Айзкраукльской волости Айзкраукльского края два человека отправились на рыбалку на Даугаву, но не вернулись, и дозвониться до них нельзя. Пожарные обследовали реку, но людей не нашли. В субботу утром поиски продолжились, и один из погибших был найден на берегу реки.

В воскресенье поиски на реке продолжились, но второй потенциальный погибший так и не был найден.


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