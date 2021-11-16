Теннисистка перестала выходить на связь после обвинений в адрес политика

Всё началось с того, что в начале ноября одна из лучших теннисисток в истории Китая Пэн Шуай на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo выдвинула обвинения в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Теннисистка рассказала, как чиновник склонил её к интимным действиям более 10 лет назад, ещё во время службы в Комитете Коммунистической партии Китая (КПК) в Тяньцзине. После этого они долгое время не виделись, а три года назад Пэн Шуай под давлением согласилась на роман с Гаоли, который продолжался до недавнего времени.

По словам теннисистки, три года назад Чжан Гаоли пригласил её на ужин со своей женой, а после принудил к половому акту. Китаянка вспоминает, что "плакала и отказывалась от ухаживаний".

В длинном посте 35-летняя спортсменка подробно описала хронологию отношений с 75-летним китайским чиновником, который является одной из виднейших фигур в политической жизни Китая и близким соратником президента КНР Си Цзиньпина. По сведениям The New York Times, это был первый случай публичного обвинения члена высшего руководства КПК.

Пост Пэн Шуай был удалён через 20 минут, а после в Сети был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также по слову "теннис". Вскоре Шуай перестала выходить на связь, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

В связи с этим француженка Ализе Корне, занимающая 59-ю позицию в мировом рейтинге, запустила на своей странице в Twitter хэштег #WhereIsPengShuai (с англ. - Где Пэн Шуай), призвав Женскую теннисную ассоциацию (WTA) не молчать и потребовать от Китая информацию о состоянии теннисистки.

WTA, в свою очередь, также не осталась в стороне и поддержала китайскую теннисистку, потребовав полного и беспристрастного расследования её сообщений о сексуальном насилии со стороны бывшего вице-премьера правительства Китая.

"Несколько источников, включая Теннисную ассоциацию Китая, заверили, что она в безопасности и не подвергается какому-либо физическому насилию или угрозам. Как я понял, она находится в Пекине, но я не могу утверждать, потому что лично с ней не разговаривал", - сказал президент WTA Стив Саймон New York Times.

Также глава WTA добавил, что если организация не увидит подобающего расследования, то они будут готовы вывести бизнес из Китая. Это заявление поддержала также Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).