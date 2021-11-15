Видео ⟩ Ножевые ранения, подозрения на падение с балкона: в Стокгольме нашли тяжело раненых детей

Полиция сообщила, что 14 ноября в 21:46 их вызвали в западную часть Стокгольма, где они обнаружили двух раненых детей в возрасте до десяти лет, передает aftonbladet.se.

По словам представителей полиции Стокгольма, обоих детей доставили в больницу на вертолете. Один ребенок был серьезно ранен и умер 15 ноября. Другой жив и находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух взрослых, подозреваемых в покушении на убийство детей.

Пресс-секретарь полиции Хелена Бострем Томас подтвердила задержание двух взрослых. Она добавила, что

по предварительным данным, в квартире детям было нанесено ножевое ранение, после чего их сбросили с высоты 15 метров.

"Подозреваемые задержаны, произошедшее расследуется как покушение на убийство. Речь о мужчине и женщине, которые связаны с детьми", - сказала Бострем Томас.

По данным шведских СМИ, задержанному мужчине, который является отцом детей, также нанесли удар ножом.

По словам представителя полиции, судебно-медицинские эксперты расследуют, что произошло в квартире и каким образом пострадали дети.