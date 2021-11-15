Ушел из жизни Янис Рийниекс - многолетний директор Латвийского национального центра культуры
Ушел из жизни многолетний директор Латвийского национального центра культуры (LNKC) Янис Рийниекс, сообщает LNKC.
Ушел из жизни многолетний директор Латвийского национального центра культуры (LNKC) Янис Рийниекс, сообщает LNKC.
Дирижер, композитор и многолетний организатор Фестиваля песни и танца Рийниекс родился 19 июня 1939 года в Гулбене. Учился в Гулбенской средней школе, Цесисской музыкальной средней школе, Музыкальной средней школе имени Язепа Мединьша, изучал композицию в Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витолса под руководством Адолфа Скулте.
Он был директором Центра народного творчества Эмиля Мелнгайлиса, ныне LNKC, работал в Министерстве культуры и сочинял композиции для духовых оркестров и хоров. Он посвятил Гулбене песню на слова Яниса Плотниекса Svētīgā zeme.
Рийниекс участвовал в организации семи фестивалей песни, способствуя сохранению и передаче традиций фестиваля. Как дирижер со своими хорами, Рейниекс участвовал в девяти фестивалях песни. Рийниекс внес значительный вклад в организацию международного фольклорного фестиваля Baltica' 88.
18 ноября 2013 года Рийниекс получил Икшкильскую награду Goda novadnieks за вклад в формирование традиций самодеятельного искусства и развитие культурной жизни Икшкильского края.