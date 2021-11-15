Ушел из жизни Янис Рийниекс - многолетний директор Латвийского национального центра культуры

Дирижер, композитор и многолетний организатор Фестиваля песни и танца Рийниекс родился 19 июня 1939 года в Гулбене. Учился в Гулбенской средней школе, Цесисской музыкальной средней школе, Музыкальной средней школе имени Язепа Мединьша, изучал композицию в Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витолса под руководством Адолфа Скулте.

Он был директором Центра народного творчества Эмиля Мелнгайлиса, ныне LNKC, работал в Министерстве культуры и сочинял композиции для духовых оркестров и хоров. Он посвятил Гулбене песню на слова Яниса Плотниекса Svētīgā zeme.

Рийниекс участвовал в организации семи фестивалей песни, способствуя сохранению и передаче традиций фестиваля. Как дирижер со своими хорами, Рейниекс участвовал в девяти фестивалях песни. Рийниекс внес значительный вклад в организацию международного фольклорного фестиваля Baltica' 88.