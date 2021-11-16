Швейцария отобрала у Италии прямую путёвку на чемпионат мира по футболу

Прямые путёвки в финальную часть турнира завоевали сборные Швейцарии и Англии.

Швейцарцы в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира обыграли Болгарию со счётом 4:0 и заняли первое место в группе "С" (18 очков), которое даёт прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре.

Второе место в группе "С" заняли действующие чемпионы Европы футболисты сборной Италии, которые сыграли вничью с командой Северной Ирландии (0:0) и упустили прямую путёвку в финальную часть турнира (16 очков).

Англичане в заключительном матче отбора на выезде разгромили Сан-Марино со счётом 10:0 и с 26 очками заняли первое место в группе "I". На втором месте расположилась сборная Польши (20 очков), которая отправилась в стыковые матчи.

Напомним, помимо сборных Швейцарии и Англии в финальную часть уже квалифицировались команды Дании, Германии, Бразилии, Бельгии, Франции, Хорватии, Сербии и Испании. Также на мундиале сыграет Катар - на правах страны-организатора соревнований.

Право на участие в стыковых матчах помимо Италии и Польши также получили сборные России, Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии, Уэльса, Португалии и Швеции. Пары будут определены жеребьёвкой, которая состоится 26 ноября, а сами стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.