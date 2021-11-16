Глава Екабпилсской больницы: Локдаун нужно было вводить на несколько недель раньше

Комментируя необходимость осенью резко открыть дополнительные койки для ковидных пациентов, она допустила, что у Министерства здравоохранения плана по развертыванию коек, скорее всего, не было.
"Но нужно смотреть и с той точки зрения, как это планировалось, принимался ли во внимание факт вакцинации, так как, несомненно, к сожалению, в отделения Covid-19 и особенно в отделения реанимации попадают именно невакцинированные лица", - сказала руководитель больницы.
Она отметила, что в среднем в больнице 90% пациентов с Covid-19 - невакцинированные люди.
"Конечно, если, к примеру, Минздрав оценил, что осенью мы будем вакцинированы на 70%, то, конечно, могло быть так, что необходимость в койках была бы гораздо меньше, чем сейчас, но охват вакцинацией у нас по-прежнему недостаточен, чтобы возник так называемый коллективный иммунитет", - отметила Мельникова.
Она также заявила, что вакцинация проходила длительный период времени, но ученые, иммунологи и инфектологи сказали, что наибольшая эффективность вакцин - в первые шесть или восемь месяцев после вакцинации. Поэтому очень важно, можно ли в максимально короткое время вакцинировать по возможности больше людей, чтобы максимально ограничить распространение вируса.
"С моей точки зрения так называемый локдаун запоздал на несколько недель,
так как на тот момент инфекция уже разогналась, и в принципе она - как пожар. Если его своевременно не потушить, он распространяется очень быстро. Я считаю, стоило принимать строгие меры быстрее", - уверена Мельникова.