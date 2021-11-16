Глава Екабпилсской больницы: Локдаун нужно было вводить на несколько недель раньше

Комментируя необходимость осенью резко открыть дополнительные койки для ковидных пациентов, она допустила, что у Министерства здравоохранения плана по развертыванию коек, скорее всего, не было.

"Но нужно смотреть и с той точки зрения, как это планировалось, принимался ли во внимание факт вакцинации, так как, несомненно, к сожалению, в отделения Covid-19 и особенно в отделения реанимации попадают именно невакцинированные лица", - сказала руководитель больницы.

Она отметила, что в среднем в больнице 90% пациентов с Covid-19 - невакцинированные люди.

"Конечно, если, к примеру, Минздрав оценил, что осенью мы будем вакцинированы на 70%, то, конечно, могло быть так, что необходимость в койках была бы гораздо меньше, чем сейчас, но охват вакцинацией у нас по-прежнему недостаточен, чтобы возник так называемый коллективный иммунитет", - отметила Мельникова.

Она также заявила, что вакцинация проходила длительный период времени, но ученые, иммунологи и инфектологи сказали, что наибольшая эффективность вакцин - в первые шесть или восемь месяцев после вакцинации. Поэтому очень важно, можно ли в максимально короткое время вакцинировать по возможности больше людей, чтобы максимально ограничить распространение вируса.

"С моей точки зрения так называемый локдаун запоздал на несколько недель,