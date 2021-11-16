Привиться от Covid-19 можно будет и в праздники. Рассказываем, где

В четверг, 18 ноября, в Риге будут открыты пункты вакцинации в торговых центрах Galleria Riga, Alfa, Riga Plaza, на Имантском рынке и на кольце 3-го троллейбуса. Вакцинация также будет проходить в Резекне, на аллее Атбривошанас, 106, в Даугавпилсском олимпийском центре, пунктах вакцинации в торговых центрах Ditton, Mego и Solo в Даугавпилсе, а также на лиепайском Петровском рынке и в Доме латышского общества.

Автобусы вакцинации в Риге будут работать без изменений. В Даугавпилсе 18 ноября автобус не будет работать, но возобновит работу 19 ноября. Автобус выездной вакцинации не будет курсировать в Екабпилсе и Екабпилсском крае с 18 по 23 ноября и возобновит работу 24 ноября. В Резекне услуга не будет доступна 18 и 19 ноября, автобус вернется к работе 20 ноября.

Выездная вакцинация будет продолжена в Резекненском крае и начнется в Прейльском крае, а также в Тукумском, Лимбажском и Саулкрастском краях.

В четверг, 19 ноября, с 9.00 до 11.00 вакцинация будет возможна в Прейли, в местном обществе пенсионеров на ул. Аглонас, 1а, а также в библиотеке Пурской волости Тукумсского края.

С 12 до 13.30 вакцинация будет проводиться в Силаяньской волости Прейльского края, с 14.30 до 16 часов в доме культуры Риебини Прейльского края, с 12 до 14 часов в доме культуры Тумской волости Тукумсского края, а с 15 до 17 часов - в центре Слампской волости Тукумсского края.

В субботу, 20 ноября прививку можно будет сделать с 9:00 до 10:30 в администрации Силюкалнской волости Прейльского района, с 11:00 до 12:30 - в управлении Галенской волости, а с 13:30 до 15:00 - в доме культуры Стабулниеки.

В Резекненском крае вакцинация будет проводиться с 8:00 до 11:00 в народном доме Озолайне и с 13:00 до 15:00 в Малтском доме культуры.

Вакцины в Тукумсском крае будут доступны с 9 до 11 часов на стоянке магазина Citro в Милзкалнской волости, с 12 до 14 часов в центре Смардской волости, с 15 до 17 часов в доме культуры Лапмежциемса.

Галерея: Выездная вакцинация

С 9.30 до 11 часов можно будет пройти вакцинацию в Скултском многофункциональном центре в Лимбажском крае, с 10:00 до 17:00 - в Кулдигском легкоатлетическом манеже.

В Саулкрастском самоуправлении выездная вакцинация будет проводиться с 9 до 12 часов в культурном центре Звейниекциемс, а с 13 до 15 часов - в Пабажском клубе Сейской волости.

21 ноября с 9:00 до 10:30 привиться можно будет в Рушонском доме культуры Прейльского края, с 11:00 до 12:30 - в администрации Аглонской волости Прейльского края, с 13 до 16 часов - в Прейльском обществе пенсионеров.

Выездная вакцинация также будет проводиться в Цесвайнском туристическом информационном центре на ул. Пилс, 2 с 9:00 до 16:00 и в Кандавском доме культуры в Тукумсксом крае с 10 до 16 часов.