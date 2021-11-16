Выявлено 1077 случаев Covid-19, скончался 31 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

десять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

десять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

четыре человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Все умершие за последний день не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 641 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 436 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1058,7 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,5%. Было сделано 14 409 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 241 839 жителей Латвии, 3796 человек с этим заболеванием умерли.

Госпитализации

Общее число пациентов с диагнозом Covid-19 в больницах Латвии в течение суток уменьшилось на 6,3% - с 1338 до 1254, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

За минувшие сутки в латвийские больницы были госпитализированы 104 пациента с коронавирусом, а 156 пациентов выписаны. 31 человек с этим заболеванием вчера скончался.

В настоящее время в латвийских больницах находится 1051 пациент с Covid-19 в состоянии средней тяжести и 203 или 16,2% - в тяжелом.

За весь период пандемии из больниц выписано в общей сложности 20 986 пациентов с Covid-19.

Вакцинация

В Латвии активность вакцинации от Covid-19 третьей вакциной приближается к количеству привившихся первой дозой, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

По данным НСЗ, в понедельник прививки от Covid-19 получили по меньшей мере 7900 человек, в том числе 2046 человек сделали первую прививку, а 4136 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 1104 человека, привитых однократной вакциной Johnson & Johnson.

Третью прививку от Covid-19 получили вчера 1718 человек. Вакцинацию проводили 266 учреждений.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 982 000 человек, или примерно 52,2% населения страны. Из них около 864 000 человек получили вторую дозу, а еще 256 000 привились вакциной Johnson & Johnson. Общее количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,12 миллиона человек, или 59,43% от общей численности населения страны.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1915 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2385 человек, полностью вакцинацию завершили 9855 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1779 пациентов с Covid-19 - на несколько десятков больше, чем сутками ранее, 155 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 12,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 10,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1192,1 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 12,4%.

Эстония

За сутки в Эстонии сделано 6613 тестов на Covid-19, положительный результат дали 869 из них. 562 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 307 - полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 516 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались 11 человек с коронавирусом.

Из 516 госпитализированных 408 требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 306 человек (75%) не вакцинированы, а у 102 человек (25%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 46 новых историй болезни.