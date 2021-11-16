Фото ⟩ В 2022 году Positivus пройдет в Риге

Mārtiņš Staķis: festivāls "Positivus" nākamā gada 15-16.jūlijā notiks Rīgā, Lucavsalā. — 900 sekundes (@900sekundes) November 16, 2021

В следующем году фестиваль переедет из Салацгривы в Ригу. Мероприятие пройдет 15 и 16 июня на Луцавсале, так как организаторы фестиваля хотят сохранить площадку у воды.

"Мы несказанно гордимся и счастливы этим сообщением, потому что это хорошая новость для всех предпринимателей и жителей Риги. Фестиваль вносит положительный вклад не только в эмоции, но и в имидж Риги в Европе", - сказал Стакис, добавив, что в будущем фестиваль тоже планируется проводить в столице.

Как сообщалось, сегодня в 10.00 в кинотеатре Splendid Palace Cinema состоялся пресс-завтрак, на котором организаторы фестиваля популярной музыки и искусства Positivus и Рижская дума проинформировала о новостях, связанных с фестивалем в 2022 году.

Впервые Positivus прошел 2007 году. Фестиваль был ежегодным до 2019 года и проходил в Салацгриве. В прошлом году мероприятие не состоялось не состоялся из-за пандемии коронавируса.