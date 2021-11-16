Тушили почти три часа: ночью в Иманте произошел пожар в общественном здании

Незадолго до 4 часов утра пожарные получили вызов на проспект Курземес в Иманте, где в одноэтажном общественном здании горело оборудование помещения кухни на площади 20 квадратных метров и образовалось сильное задымление. В течение неполных трех часов этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.