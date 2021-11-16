Вт, 16.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

Тушили почти три часа: ночью в Иманте произошел пожар в общественном здании

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Прошедшей ночью в Риге произошел пожар повышенной опасности в общественном здании на проспекте Курземес, сообщает агентство LETA.

Незадолго до 4 часов утра пожарные получили вызов на проспект Курземес в Иманте, где в одноэтажном общественном здании горело оборудование помещения кухни на площади 20 квадратных метров и образовалось сильное задымление. В течение неполных трех часов этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 37 вызовов: девять - на тушение пожаров, 16 - на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.


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