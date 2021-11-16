Умер актер из сериала "Кости" Хит Фриман. Ему был 41 год
Американский актер Хит Фриман (Heath Freeman) скончался в 41 год, сообщает Deadline со ссылкой на его менеджера Джо С. Монтифьоре.
Американский актер Хит Фриман (Heath Freeman) скончался в 41 год, сообщает Deadline со ссылкой на его менеджера Джо С. Монтифьоре.
Менеджер заметил, что Фриман был человеком с сильным характером. У него был интерес к жизни. Он был предан семье и друзьям и щедр с ними. Актер очень гордился своей недавней работой в кино и был взволнован развитием своей карьеры.
Причина смерти звезды не уточняется.
Актриса и модель Шанна Моклер сообщила в соцсетях, что Фриман скончался во сне в своем доме в Остине.
Хит Фриман наиболее известен по роли серийного убийцы Говарда Эппса в сериале "Кости". Он играл в таких сериалах, как "Морская полиция", "Ищейка", "Без следа" и др. Недавно он снялся в фильме Майкла Полиша Terror on the Prairie, который еще не вышел на экраны. Фриман был также продюсером двух фильмов и сценаристом.