Умер актер из сериала "Кости" Хит Фриман. Ему был 41 год

Менеджер заметил, что Фриман был человеком с сильным характером. У него был интерес к жизни. Он был предан семье и друзьям и щедр с ними. Актер очень гордился своей недавней работой в кино и был взволнован развитием своей карьеры.

Причина смерти звезды не уточняется.

Актриса и модель Шанна Моклер сообщила в соцсетях, что Фриман скончался во сне в своем доме в Остине.