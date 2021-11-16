США осудили "безответственное" испытание Россией космической ракеты

Вашингтон об этом испытании информирован не был и обсудит с союзниками, как на это ответить, сказали американские чиновники.

"Российская Федерация самоуверенно осуществила разрушительное испытание противоспутниковой ракеты на одном из своих спутников", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он добавил, что в результате этого испытания возникло более 1500 заметных орбитальных обломков и, возможно, появятся сотни тысяч более мелких обломков.

Обломки продолжают угрожать работе спутников и МКС.

Экипаж МКС, состоящий сейчас из четырех американцев, одного немца и двух граждан России, призвали закрыть люки станции и спрятаться в кораблях для возвращения, что является стандартной процедурой в чрезвычайной ситуации, если потребуется эвакуация.

Члены экипажа МКС отправились на корабли Dragon и "Союз", где оставались примерно два часа, сообщило NASA.

МКС продолжает двигаться вблизи этого облака обломков или через него каждые 90 минут.

Глава NASA Билл Нельсон сообщил, что "встревожен этими безответственными и дестабилизирующими действиями".

"Уму непостижимо, что Россия со своей долгой и легендарной историей полетов человека в космос ставит под угрозу не только американских астронавтов и международных партнеров на МКС, но и собственных космонавтов", - сказал Нельсон.

Ракета была выстрелена по запущенному в 1982 году советскому разведывательному спутнику "Космос 1408", который не работает уже несколько десятилетий.

Противоспутниковое оружие - высокотехнологические ракеты, которые есть только у некоторых стран.

Индия до сих пор была последней страной, которая в 2019 году испытала такое оружие на цели, создав сотни космических обломков и заслужив тем самым острую критику со стороны США и других стран.

В 2008 году США сбили спутник, отвечая на аналогичную демонстрацию Китая в 2007 году.