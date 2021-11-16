Пабрикс о кризисе мигрантов: Мы в шаге от задействования 4-го пункта договора НАТО

Согласно 4-му пункту договора с Вашингтоном, любая страна-участница НАТО может попросить консультаций с остальными странами-участницами, если считает, что под угрозой находится ее территориальная неделимость, политическая независимость или безопасность.

По словам Пабрикса, все три страны, понимая серьезность этого пункта, еще выжидают, так как считают, что пока что с ситуацией справляются, однако ситуация может резко измениться, поэтому задействование этого пункта исключать нельзя.

Министр сообщил, что Польша, Литва и Латвия договорились - если какая-то из стран захочет начать консультации по этому пункту, то и остальные присоединятся к инициативе, и заявка будет подана тремя странами совместно.

Мы не хотим напрасно использовать возможность привлечения НАТО и подождем, какие действия последуют от Беларуси и России, добавил политик, повторно отметив, что "де факто" Беларусь независимость уже потеряла.