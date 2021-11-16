Сандис Озолиньш стал многодетным отцом

"Сочинять новые мечты, верить в них и... осуществлять. Это огромная часть нашей жизни", - сказала на прошлой неделе возлюбленная Озолиньша Ина Авласевич, которая не скрывает, что сейчас наслаждается ожиданием ребёнка.

Сандис и Ина вместе уже пять лет. О том, что Озолиньш хочет ещё одного ребёнка, он признавался ещё три года назад.

У Сандиса Озолиньша есть двое сыновей (Роберт и Кристофер) от Сандры Озолини. Роберту сейчас 25 лет, а Кристоферу - 27. Оба сына живут в Соединённых Штатах Америки и являются гражданами этой страны.

Сандис и Сандра были знакомы ещё со школьных лет, а зарегистрировали свой брак в начале июня 1992 года. В мае 2010 года они подали заявление на развод.