Вт, 16.11.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны

Сандис Озолиньш стал многодетным отцом

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В следующем году Сандису Озолиньшу исполнится 50 лет. Журналу Privātā Dzīve уже стало известно, какой подарок на юбилей получит легендарный хоккеист.

"Сочинять новые мечты, верить в них и... осуществлять. Это огромная часть нашей жизни", - сказала на прошлой неделе возлюбленная Озолиньша Ина Авласевич, которая не скрывает, что сейчас наслаждается ожиданием ребёнка.

Сандис и Ина вместе уже пять лет. О том, что Озолиньш хочет ещё одного ребёнка, он признавался ещё три года назад.

У Сандиса Озолиньша есть двое сыновей (Роберт и Кристофер) от Сандры Озолини. Роберту сейчас 25 лет, а Кристоферу - 27. Оба сына живут в Соединённых Штатах Америки и являются гражданами этой страны.

Сандис и Сандра были знакомы ещё со школьных лет, а зарегистрировали свой брак в начале июня 1992 года. В мае 2010 года они подали заявление на развод.

Для Ины будущий ребёнок также не будет первым - у неё есть семилетняя дочь Вивьен от отношений с предпринимателем Айнарсом Пауниньшем.


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