И их осталось трое. Депутат Никонов подал в Сейм ковид-сертификат

Как сообщила сегодня на заседании комиссии ее председатель Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение), сертификат Никонова комиссия получила поздно вечером в понедельник.

Закон о временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и дум самоуправлений предусматривает, что с 15 ноября участвовать в работе Сейма может только депутат с сертификатом о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, а также депутат, получивший заключение специалиста или консилиума клинической университетской больницы об отсрочке вакцинации.

По общедоступной информации, Никонов получил вторую прививку только вчера, но сегодня решением Сейма был допущен к заседанию.

На просьбу прокомментировать, не следовало ли депутату две недели ждать получения сертификата, председатель мандатной комиссии ответила, что решение было принято после консультаций с юридическим бюро Сейма.

Курсите-Пакуле добавила, что на сей раз было очень важно действовать в соответствии с духом закона. "Это не закон против, а закон за. Депутат вакцинирован, заседания продолжаются дистанционно", - сказала она, подчеркнув, что, хотя и с опозданием, но Никонов выполнил свой долг. По ее мнению, нормы закона должны применяться максимально дружественно.

Аналогичное мнение высказала и представитель юридического бюро Сейма Дина Мейстаре, сказав, что нормы указанного закона следует толковать как можно более благоприятно, учитывая, что права депутатов уже и так находятся под угрозой. По ее словам, важно, чтобы депутат был вакцинирован.