И их осталось трое. Депутат Никонов подал в Сейм ковид-сертификат

И их осталось трое. Депутат Никонов подал в Сейм ковид-сертификатДополнено
Депутат Сейма Владимир Никонов ("Согласие") подал сертификат о вакцинации в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям.
Депутат Сейма Владимир Никонов ("Согласие") подал сертификат о вакцинации в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям.
Как сообщила сегодня на заседании комиссии ее председатель Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение), сертификат Никонова комиссия получила поздно вечером в понедельник.
Закон о временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и дум самоуправлений предусматривает, что с 15 ноября участвовать в работе Сейма может только депутат с сертификатом о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, а также депутат, получивший заключение специалиста или консилиума клинической университетской больницы об отсрочке вакцинации.
По общедоступной информации, Никонов получил вторую прививку только вчера, но сегодня решением Сейма был допущен к заседанию.
Курсите-Пакуле добавила, что на сей раз было очень важно действовать в соответствии с духом закона. "Это не закон против, а закон за. Депутат вакцинирован, заседания продолжаются дистанционно", - сказала она, подчеркнув, что, хотя и с опозданием, но Никонов выполнил свой долг. По ее мнению, нормы закона должны применяться максимально дружественно.
Аналогичное мнение высказала и представитель юридического бюро Сейма Дина Мейстаре, сказав, что нормы указанного закона следует толковать как можно более благоприятно, учитывая, что права депутатов уже и так находятся под угрозой. По ее словам, важно, чтобы депутат был вакцинирован.
Это означает, что сертификатов не представили уже только три депутата Сейма - подозреваемый в шпионаже Янис Адамсонс, который находится в тюрьме, Юлия Степаненко ("Латвия на первом месте") и Роман Наудиньш, член Национального объединения, который привился не признанной в ЕС вакциной.