Видео ⟩ На границе опять столкновения. Минобороны Польши сообщило, что мигранты были вооружены

Telegram-канал SHOT утверждает, что мигранты разделились. Одни подносили камни, другие бросали.
Поляки в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Был задействован водомет. После чего мигрантов удалось немного отодвинуть от заграждения.
Минобороны Польши заявляет, что мигранты во время сегодняшней атаки были вооружены светошумовыми гранатами. В ведомстве говорят, что они получили их от белорусских служб.
Кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. В этот день к пункту пропуска Брузги у Гродно подошли несколько тысяч мигрантов, которые требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию. Накануне они перебрались из лесного лагеря в пункт пропуска.
В ЕС, США и Великобритании считают, что в создании кризиса виновен официальный Минск, который преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушений прав человека внутри самой Беларуси".
Галерея: Белорусско-польская граница. 15 ноября
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что таким образом мигранты не смогут попасть в страны ЕС. "Въезд в Евросоюз возможен только через законные пограничные переходы, в соответствии с требованиями Европейского союза - при наличии визы или путем процедуры предоставления убежища", - сказал он. Вчера же был одобрен новый пакет санкций ЕС против Беларуси.
Еврорадио отмечает, что обострение ситуации на границе произошло приблизительно в то время, когда Александр Лукашенко в Минске обсуждал со своими чиновниками миграционный кризис и заявил о "попытках доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь".