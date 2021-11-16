Видео ⟩ На границе опять столкновения. Минобороны Польши сообщило, что мигранты были вооружены

Telegram-канал SHOT утверждает, что мигранты разделились. Одни подносили камни, другие бросали.

Поляки в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Был задействован водомет. После чего мигрантов удалось немного отодвинуть от заграждения.

Минобороны Польши заявляет, что мигранты во время сегодняшней атаки были вооружены светошумовыми гранатами. В ведомстве говорят, что они получили их от белорусских служб.

Situation at the border right now. The attack was so sudden there's little doubt it was provoked by someone on the Belarusian side. pic.twitter.com/tBabRIBLWP — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 16, 2021

Кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. В этот день к пункту пропуска Брузги у Гродно подошли несколько тысяч мигрантов, которые требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию. Накануне они перебрались из лесного лагеря в пункт пропуска.

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

В ЕС, США и Великобритании считают, что в создании кризиса виновен официальный Минск, который преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушений прав человека внутри самой Беларуси".

Галерея: Белорусско-польская граница. 15 ноября

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что таким образом мигранты не смогут попасть в страны ЕС. "Въезд в Евросоюз возможен только через законные пограничные переходы, в соответствии с требованиями Европейского союза - при наличии визы или путем процедуры предоставления убежища", - сказал он. Вчера же был одобрен новый пакет санкций ЕС против Беларуси.