Вт, 16.11.2021
Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны
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Видео ⟩ На границе опять столкновения. Минобороны Польши сообщило, что мигранты были вооружены

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Обострение обстановки произошло на белорусско-польской границе, где мигранты пытаются прорваться через Польшу в Германию. Мигранты начали ломать заграждение и бросать камни в сторону польских силовиков, сообщает Еврорадио.

Telegram-канал SHOT утверждает, что мигранты разделились. Одни подносили камни, другие бросали.

Поляки в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Был задействован водомет. После чего мигрантов удалось немного отодвинуть от заграждения.

Минобороны Польши заявляет, что мигранты во время сегодняшней атаки были вооружены светошумовыми гранатами. В ведомстве говорят, что они получили их от белорусских служб.

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Кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. В этот день к пункту пропуска Брузги у Гродно подошли несколько тысяч мигрантов, которые требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию. Накануне они перебрались из лесного лагеря в пункт пропуска.

В ЕС, США и Великобритании считают, что в создании кризиса виновен официальный Минск, который преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушений прав человека внутри самой Беларуси".

Галерея: Белорусско-польская граница. 15 ноября

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что таким образом мигранты не смогут попасть в страны ЕС. "Въезд в Евросоюз возможен только через законные пограничные переходы, в соответствии с требованиями Европейского союза - при наличии визы или путем процедуры предоставления убежища", - сказал он. Вчера же был одобрен новый пакет санкций ЕС против Беларуси.

Еврорадио отмечает, что обострение ситуации на границе произошло приблизительно в то время, когда Александр Лукашенко в Минске обсуждал со своими чиновниками миграционный кризис и заявил о "попытках доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь".


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