Свежевыжатые соки: пять рецептов для здоровья и иммунитета

Пять напитков из свежевыжатых соков для активации иммунитета

Напиток из лимонного сока с имбирем и медом

Ингредиенты:

три лимона; очищенный корень имбиря, нарезанный ломтиками в четыре-шесть миллиметров; мед – по вкусу; два стакана воды.

Приготовление

Очищенный и нарезанный дольками имбирь положить в кипящую воду и варить примерно 10-15 минут. Когда вода приобретет слегка коричневатый оттенок, перелить ее в емкость, процедив через сито. Добавить свежевыжатый лимонный сок (из трех лимонов можно получить примерно 1/3 стакана сока), мед и хорошо перемешать. Чтобы напиток быстрее охладился, к нему можно добавить лед.

Имбирь содержит активное вещество гингерол, обладающее антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он помогает бороться с вирусами простуды и помогает при тошноте. Отдельные исследования свидетельствуют, что имбирь также помогает улучшить работу пищеварительной системы, снизить вес и понизить уровень сахара в крови, а также уменьшить воспаление в суставах. В свою очередь, лимон является отличным источником антиоксидантов – он богат витамином С и флаваноидами, помогающими организму быстрее выздоравливать при простуде и благотворно воздействующими на иммунитет. Витамин С также участвует в синтезе коллагена, улучшая состояние сухожилий, связок, костей и кожи. Мед содержит органические кислоты, витамины группы B, калий, натрий, фосфор, кальций, магний и антиоксиданты, он, как и имбирь, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, поэтому мед полезен для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей.

Напиток из гранатового и апельсинового сока с имбирем и медом

Ингредиенты:

один очищенный апельсин, разделенный на дольки; 100 миллилитров гранатового сока; одна столовая ложка лимонного сока; корень имбиря и мед – по вкусу; два стакана воды.

Приготовление

Подготовленные ингредиенты положить в блендер и измельчить до получения однородного напитка. Интенсивность вкуса напитка можно регулировать, дополнительно добавляя имбирь или мед. Чтобы избавиться от семян, приготовленный коктейль необходимо перелить в другую емкость, процедив через сито.

Как дополнение к ценным свойствам меда и имбиря, в этот напиток добавляют гранат и апельсин. Гранатовый сок содержит витамин B9 или фолиевую кислоту, витамин C, антиоксиданты, органические кислоты и калий, он отлично поможет восстановить силы в случае простуды и улучшить пищеварение. Гранатовый сок обладает противовоспалительными свойствами, он помогает регулировать кровяное давление и снижать уровень холестерина. Апельсины, в свою очередь, обеспечат организм дополнительной дозой витамина С и антиоксидантов, а также калием, улучшающим здоровье сердца. Апельсиновый сок также содержит магний, который восстанавливает запасы энергии и помогает нормализовать работу нервов и мышц. Ценный состав сока также обладает противовоспалительным действием, он снижает уровень холестерина и устраняет риск образования камней в почках.

Напиток из апельсинового сока с имбирем, медом и куркумой

Ингредиенты: