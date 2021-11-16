Видео ⟩ Рижанка просит власти обратить внимание на опасную дорогу. Там погиб ее сын

Проблема касается не только убитой горем матери, но и жителей всех домов, прилегающих к проезжей части на улице Эзера. Каждый день эти люди рискуют попасть под колеса автомобиля. И вместе со Снежаной Тюняевой просят Департамент сообщения Рижской думы принять срочные меры безопасности.

Напомним, 17 сентября около 22:00 в Мангали, на улице Эзера, на проезжей части подрались двое молодых людей. После чего Роман Тюняев еще некоторое время пролежал на дороге. Затем его случайно сбил легковой автомобиль, который, по словам второго участника конфликта, ехал с большой скоростью, а сам он успел отскочить.

Машина протащила Романа по асфальту несколько метров. Предполагаемый водитель, которого допрашивала полиция, утверждал, что за рулем был не он, а друг. Друг якобы сбежал с места происшествия, а он "просто сидел рядом", хотя машина зарегистрирована именно на жену допрашиваемого.