Галерея ⟩ Рижский зоопарк открывается после локдауна! А вот будут ли рады сами животные? 🦒

Может показаться, что жизнь животных протекает вне зависимости от того, есть в зоопарке посетители или нет.

Но на самом деле звери быстро привыкают к тишине и покою, поэтому посетителей убедительно просят двигаться по зоопарку тихо хотя бы на этой неделе и не подходить к ограждению или домику, если вы заметили, что животные беспокоятся.

Особенно с этой просьбой обращаются к посетителям экспозиции африканских саванн, а также друзьям жирафа Вакилии в Доме жирафов.

Отметим, что во вторник юная жирафа впервые встретится с посетителями в закрытом помещении, так как пока она видела незнакомцев только у наружного забора.

В очередной раз нетерпимой к любопытным взглядам стала львица Цванг, которая до сих пор очень заботливо относится к своим львятам Тейке и Варису и без колебаний рычит на людей у ​​смотрового окна. В тропическом доме также будет возможность поприветствовать маленьких обезьянок карликовых игрунков!

Однако для большинства животных повторная встреча с посетителями является счастливым событием, поскольку наблюдение за людьми для них - своего рода развлечение, как ежедневное театральное представление.