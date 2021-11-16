В больницах реанимации по-прежнему заполнены пациентами с Covid-19

В начале недели в латвийских больницах были заполнены 60% коек, приспособленных для пациентов с Covid-19. Загрузка коек реанимации составила 61%.

При этом все реанимационные койки, открытые для пациентов с Covid-19, были заняты в нескольких больницах, например, в Балвской и Тукумсской больницах.

Также высока нагрузка в Екабпилсской, Лиепайской больницах и Клинической университетской клинической больнице им. Паула Страдиня - более 80%.

В то же время в нескольких больницах, включая больницу Страдиня, Юрмальскую больницу, Стренчскую психоневрологическую больницу, Талсинский филиал Северокурземской региональной больницы, по-прежнему очень загружены койки для пациентов с умеренно тяжелым течением Covid-19.

Загруженность "ковидных" коек по регионам практически выровнялась и составляет 63% в Риге, Земгале и Латгале, в Видземе - 53%, в Курземе - 46%.