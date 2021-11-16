Российский боец MMA убил врача из-за спора о вакцинации

По имеющейся информации, 27-летний Хожиев обвиняется в нанесении смертельных ножевых ранений 42-летнему врачу Мирану Рибати во время спора о вакцинации от коронавируса. В заметке отмечено, что Акмал Хожиев - противник прививок, а врач отстаивал иную точку зрения.

По показаниям свидетелей, боец и убитый перед началом спора ужинали, однако в какой-то момент Хожиев якобы воткнул врачу кость [по другим данным - нож]. Прибывшая на место убийства полиция констатировала смерть Рибати, а сам спортсмен дал признательные показания.

Хожиев был приятелем своей жертвы - они вместе ходили в один и тот же спортивный зал. Как сообщает MMA Junkie, несколько коллег бойца рассказали, что в последнее время он имел серьёзные проблемы с психикой и периодически у него случались вспышки неконтролируемой агрессии.

Ранее его выгнали из двух спортивных залов после того, как он начал угрожать персоналу и посетителям.