Российский боец MMA убил врача из-за спора о вакцинации
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Акмал Хожиев арестован в США по обвинению в убийстве, сообщает Pacific News Center.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Акмал Хожиев арестован в США по обвинению в убийстве, сообщает Pacific News Center.
По имеющейся информации, 27-летний Хожиев обвиняется в нанесении смертельных ножевых ранений 42-летнему врачу Мирану Рибати во время спора о вакцинации от коронавируса. В заметке отмечено, что Акмал Хожиев - противник прививок, а врач отстаивал иную точку зрения.
По показаниям свидетелей, боец и убитый перед началом спора ужинали, однако в какой-то момент Хожиев якобы воткнул врачу кость [по другим данным - нож]. Прибывшая на место убийства полиция констатировала смерть Рибати, а сам спортсмен дал признательные показания.
Хожиев был приятелем своей жертвы - они вместе ходили в один и тот же спортивный зал. Как сообщает MMA Junkie, несколько коллег бойца рассказали, что в последнее время он имел серьёзные проблемы с психикой и периодически у него случались вспышки неконтролируемой агрессии.
Ранее его выгнали из двух спортивных залов после того, как он начал угрожать персоналу и посетителям.
Хожиев провёл четыре профессиональных поединка в смешанных единоборствах, одержав три победы.