Украинцам заплатят за вторую прививку против Covid-19 по 33 евро

Каждому, кто сделает две прививки, будет предложено 1000 гривен (33 евро), сообщает AFP.

Ожидается, что в ближайшее время правительство утвердит 200 миллионов евро на программу, которая будет начата 19 декабря.

Несмотря на то, что в Украине доступны вакцины против Covid-19 трех производителей - AstraZeneca, Pfizer и китайская CoronaVac, - полностью вакцинированы всего 28% жителей.

С начала пандемии в Украине было зарегистрировано 3,2 миллиона случаев Covid-19, 77 000 человек умерли.