Число выявленных в рамках школьного скрининга случаев Covid-19 выросло на 13,1%

В результате скрининга работников и учащихся образовательных учреждений выявлено 585 случаев Covid-19, что составляет 6,9% от общего числа зафиксированных в этот период заражений. На минувшей неделе вне скрининга образовательных учреждений выявлен 7931 случай, что на 34,8% меньше, чем за первую неделю ноября.

Упомянутое увеличение числа заражений, скорее всего, связано с возобновлением тестирования учащихся на прошлой неделе перед началом очной формы обучения в 4-12 классах. Еще неделей раньше тестирование проводилось только среди учащихся 1-3-х классов.

Как уже сообщалось, вторую неделю подряд в Латвии наблюдается снижение заболеваемости Covid-19, что связано с принятыми в стране мерами безопасности.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на неделе с 8 по 14 ноября количество новых случаев Covid-19 сократилось на треть или на 32,9%. Во время локдауна, который начался 21 октября, совокупный уровень заболеваемости снизился с 1463,3 до 1114,6.

Количество стационарных больных также уменьшилось на 7,9% за последние 12 дней. В результате в больницы ежедневно попадают в среднем 119 человек. В то же время количество пациентов с тяжелой формой заболевания в стационарах выросло на 6,6%. В целом у 16,3% всех пациентов с Covid-19 в больницах наблюдается тяжелый ход болезни.

На прошлой неделе в день проводилось в среднем 13 523 теста на Covid-19 по сравнению со средним показателем предыдущей недели, равным 20 041, при этом обнаруживалось 1217 новых случаев в день, что на 595 меньше, чем ранее.

Из всех проведенных тестов 25% или 23 864 теста были выполнены в рамках школьного скрининга, а 75% или 70 800 тестов составили проверки остальной части населения. Из положительных случаев Covid-19 6% или 585 инфицированных были выявлены в результате школьного тестирования, а 94% (8516 инфицированных) составили представители остальных групп.