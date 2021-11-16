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Рождественские ярмарки и дальнейший сценарий действий: что обсуждало правительство?

  • Павлютс: коек для пациентов с коронавирусом достаточно
  • Минэкономики будет искать решение для организации уличных ярмарок
  • Правительство обсудит сценарий действий в случае роста заболеваемости
Кришьянис Кариньш ФОТО: Valsts kanceleja

Сегодня, 16 ноября, состоялось заседание правительства на котором решались различные вопросы, связанные с кризисом Covid-19. После заседания состоится пресс-конференция. RUS TVNET предлагает запись прямой трансляции пресс-конференции. 

В пресс-конференции принимали участие: 

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр здравоохранения Даниэль Павлютс
  • Министр финансов Янис Рейрс;
  • Директор Анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков;
  • Директор Государственной канцелярии, руководитель группы по оперативному управлению Янис Цитсковскис.

Видео: Пресс-конференция после заседания правительства

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Павлютс: коек для пациентов с коронавирусом достаточно

В настоящее время в больницах оборудовано достаточно мест для пациентов с Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник.

Он пояснил, что по мере сокращения числа людей, инфицированных Covid-19, постепенно меняется и ситуация в больницах. Уже сообщалось, что возобновлен прием пациентов традиционного профиля в Больнице травматологии и ортопедии и в Рижской 2-й больнице, которые также принимали инфицированных коронавирусом. Лечение пациентов с Covid-19 также будет прекращено в некоторых региональных больницах.

"У нас более чем достаточно коек, а общая заполняемость коек интенсивной терапии и обычных составляет примерно 60%", - сказал министр, добавив, что в настоящее время оборудовано 2214 мест для пациентов с Covid-19.

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Павлютс сказал, что сейчас нет причин для увеличения числа коек для лечения Covid-19. Думать в этом направлении пришлось бы снова при 80%-й нагрузке на имеющиеся ресурсы.

"Мы готовы это сделать, если вдруг возникнет такая необходимость, но надеемся и рассчитываем, что этого не произойдет. В результате локдауна нам удалось совместными усилиями стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения", - сказал политик, добавив, что перегрузка была преодолена, но потребуются недели на устранение ее последствий.

Министерство здравоохранения также сообщило, что ситуация стабилизируется, и количество пациентов в больницах составляет менее 1300 человек с тенденцией к снижению. Таким образом, исходя из тенденций эпидемиологической ситуации и госпитализации, в настоящее время нет необходимости в увеличении числа коек, но в то же время следует сохранять относительный запас.

Уже сообщалось, что нагрузка на места в реанимации для пациентов с "Covid-19" в некоторых больницах остается высокой, согласно информации, собранной Минздравом для сегодняшнего заседания правительства.

В начале недели в латвийских больницах были заполнены 60% коек, приспособленных для пациентов с Covid-19. Загрузка коек реанимации составила 62%.

При этом все реанимационные койки, открытые для пациентов с Covid-19, были заняты в нескольких больницах, например, в Балвской и Тукумсской больницах.

Также высока нагрузка в Екабпилсской, Лиепайской больницах и Клинической университетской больнице им. Паула Страдиньша - более 80%.

В то же время в нескольких больницах, включая больницу Страдиньша, Юрмальскую больницу, Психоневрологическую больницу в Стренчи, Талсинский филиал Северокурземской региональной больницы, по-прежнему высоко востребованы койки для пациентов с умеренно тяжелым течением Covid-19.

Загруженность "ковидных" коек по регионам практически выровнялась и составляет 63% в Риге, Земгале и Латгале, в Видземе - 53%, в Курземе - 46%.

Павлютс рассказал, сколько доз Covid-19 было утилизировано

Количество выброшенных или потерянных доз по сравнению со всеми использованными вакцинами против Covid-19 составило всего 0,31%, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства. 

"На наш взгляд, это крайне низкий показатель, который свидетельствует о том, что наши специалисты по вакцинации работают над этим вопросом с особой ответственностью и справляются", - сказал министр.

Во время заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что небольшое общее количество потерянных вакцин, вероятно, может быть причиной того, что людям, особенно в регионах, иногда приходится дольше ждать вакцины.

Основываясь на максимальном оптимальном использовании доз вакцины, Павлютс сказал, что ревакцинация даже помогает гарантировать, что все дозы, имеющиеся во флаконе, будут использованы без потерь.

Однако главное заключается в том, что ревакцинация, особенно если она затрагивает людей, которые в ней не нуждаются, но хотят ревакцинации, не заменяет возможности первичной вакцинации. "Это сбалансированная работа, которую необходимо провести в системе прямо сейчас", - добавил политик.

Минэкономики будет искать решение для организации уличных ярмарок

Министерство экономики будет искать решения для организации уличных ярмарок, подтвердил на заседании правительства во вторник, 16 ноября, министр экономики Янис Витенбергс.

По его словам, найти решения очень важно, потому что декабрь - это время, когда ремесленники могут продать товары, изготовленные на протяжении всего года.

Янис Цитсковскис, директор Государственной канцелярии и руководитель группы по оперативному управлению, добавил, что проблема уже обсуждалась в формате группы в понедельник, 15 ноября, и группа договорилась поручить Минэкономики подготовить решения.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил надежду, что правительство сможет принять решение по этому вопросу на следующей неделе.

Как сообщалось, Кабинет министров во вторник утвердил подробный регламент "жизни после локдауна", согласно которому уличная торговля, в том числе рождественские ярмарки, запрещены до 11 января следующего года.

А если заболеваемость пойдет вверх? Правительство планирует обсудить сценарий действий 

На следующей неделе правительство может рассмотреть сценарий действий в случае роста заболеваемости Covid-19, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В то же время по рекомендации министра финансов Яниса Рейрса правительство сравнит кривые, разработанные экспертами до введения локдауна по прогнозам эпидемиологической ситуации, и реальную ситуацию.

Как сообщалось, вторую неделю подряд в Латвии наблюдается снижение заболеваемости Covid-19, что связано с принятыми в стране мерами безопасности.

На прошлой неделе, с 8 по 14 ноября, количество новых случаев Covid-19 снизилось на треть, или на 32,9%.

Во время локдауна, который длился с 21 октября по 15 ноября, кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 1463,3 до 1114,6 случая на 100 000 тысяч жителей.


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