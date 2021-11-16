Рождественские ярмарки и дальнейший сценарий действий: что обсуждало правительство?

Павлютс сказал, что сейчас нет причин для увеличения числа коек для лечения Covid-19. Думать в этом направлении пришлось бы снова при 80%-й нагрузке на имеющиеся ресурсы.

"Мы готовы это сделать, если вдруг возникнет такая необходимость, но надеемся и рассчитываем, что этого не произойдет. В результате локдауна нам удалось совместными усилиями стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения", - сказал политик, добавив, что перегрузка была преодолена, но потребуются недели на устранение ее последствий.

Министерство здравоохранения также сообщило, что ситуация стабилизируется, и количество пациентов в больницах составляет менее 1300 человек с тенденцией к снижению. Таким образом, исходя из тенденций эпидемиологической ситуации и госпитализации, в настоящее время нет необходимости в увеличении числа коек, но в то же время следует сохранять относительный запас.

Уже сообщалось, что нагрузка на места в реанимации для пациентов с "Covid-19" в некоторых больницах остается высокой, согласно информации, собранной Минздравом для сегодняшнего заседания правительства.

В начале недели в латвийских больницах были заполнены 60% коек, приспособленных для пациентов с Covid-19. Загрузка коек реанимации составила 62%.

При этом все реанимационные койки, открытые для пациентов с Covid-19, были заняты в нескольких больницах, например, в Балвской и Тукумсской больницах.

Также высока нагрузка в Екабпилсской, Лиепайской больницах и Клинической университетской больнице им. Паула Страдиньша - более 80%.

В то же время в нескольких больницах, включая больницу Страдиньша, Юрмальскую больницу, Психоневрологическую больницу в Стренчи, Талсинский филиал Северокурземской региональной больницы, по-прежнему высоко востребованы койки для пациентов с умеренно тяжелым течением Covid-19.

Загруженность "ковидных" коек по регионам практически выровнялась и составляет 63% в Риге, Земгале и Латгале, в Видземе - 53%, в Курземе - 46%.

Павлютс рассказал, сколько доз Covid-19 было утилизировано

Количество выброшенных или потерянных доз по сравнению со всеми использованными вакцинами против Covid-19 составило всего 0,31%, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

"На наш взгляд, это крайне низкий показатель, который свидетельствует о том, что наши специалисты по вакцинации работают над этим вопросом с особой ответственностью и справляются", - сказал министр.

Во время заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что небольшое общее количество потерянных вакцин, вероятно, может быть причиной того, что людям, особенно в регионах, иногда приходится дольше ждать вакцины.

Основываясь на максимальном оптимальном использовании доз вакцины, Павлютс сказал, что ревакцинация даже помогает гарантировать, что все дозы, имеющиеся во флаконе, будут использованы без потерь.

Однако главное заключается в том, что ревакцинация, особенно если она затрагивает людей, которые в ней не нуждаются, но хотят ревакцинации, не заменяет возможности первичной вакцинации. "Это сбалансированная работа, которую необходимо провести в системе прямо сейчас", - добавил политик.

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