Как ураган "Харви" помог восстановить семейное счастье

Такое исследование было впервые проведено в Техасском университете, где анализировались отношения внутри пар до и после урагана "Харви".

Впервые оно было опубликовано в журнале Psychological Science с целью помочь семьям, находящимся в трудном положении, восстановить гармонию и равновесие после потери домов и эмоциональных травм.

В исследовании участвовала 231 пара молодоженов, которые ответили на вопросы о статусе их отношений до урагана. Это была уникальная возможность для ученых наблюдать динамику взаимоотношений после стихийных бедствий.

"Наша первоначальная идея заключалась в том, чтобы включить такие темы и вопросы, которые позволили бы больше узнать о финансовом положении молодых семей, становлении родителями, включая первые годы брака", - сказала Ханна Уильямсон, доцент и ведущий исследователь Техасского университета.

"Но все прервал "Харви", а для нас это стало возможностью понаблюдать за тем, что происходило в семьях в условиях тяжелого, острого стресса.

Эти вопросы актуальны, потому что все больше и больше людей попадают в эпицентр наводнений, ураганов или пожаров", - продолжает Уильямсон.

Видео: Хьюстон до и после урагана "Харви"

Исследователи пришли к выводу, что сразу после урагана отношения внутри пар значительно улучшились, тогда как предыдущие исследования показали, что в условиях стресса все было наоборот.

"Мы допускаем, что счастливые пары после урагана стали еще счастливее, у некоторых, кто не был удовлетворен своими отношениями, такое несчастье только усугубило эти негативные чувства, а некоторым оно, наоборот, помогло".

Интересно, что даже такие факторы, как утраченное и поврежденное жилье и финансовые убытки, не повлияли на благополучие семей.

Однако ученые не рекомендуют такой экзотический вид психотерапии и переезжать в такие зоны риска, как Флорида, где ураганы - обычное явление, тем более что, как показало исследование далее, этот положительный эффект сохраняется около года.

"Разрушительные стихийные бедствия позволяют нам взглянуть на вещи с другой точки зрения. Люди понимают, насколько они важны друг для друга в момент, когда их выбрасывают из зоны комфорта,