Ср, 17.11.2021
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из рассказов мигрантов на белорусско-польской границе

Суд повторно постановил оставить Лембергса в заключении

Айвар Лембергс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижский окружной суд повторно принял решение оставить бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса в тюремном заключении.

Ранее адвокат Лембергса Марис Грудулис подтвердил, что подавал в суд ходатайство о пересмотре меры пресечения, примененной к Лембергсу, заменив содержание под стражей домашним арестом.

Суд заявил, что такие заявления по делу Лембергса были частыми и до сих пор все они были отклонены.

Как уже сообщалось, 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.


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