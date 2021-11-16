Суд повторно постановил оставить Лембергса в заключении

Ранее адвокат Лембергса Марис Грудулис подтвердил, что подавал в суд ходатайство о пересмотре меры пресечения, примененной к Лембергсу, заменив содержание под стражей домашним арестом.

Суд заявил, что такие заявления по делу Лембергса были частыми и до сих пор все они были отклонены.