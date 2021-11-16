Суд повторно постановил оставить Лембергса в заключении
Рижский окружной суд повторно принял решение оставить бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса в тюремном заключении.
Рижский окружной суд повторно принял решение оставить бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса в тюремном заключении.
Ранее адвокат Лембергса Марис Грудулис подтвердил, что подавал в суд ходатайство о пересмотре меры пресечения, примененной к Лембергсу, заменив содержание под стражей домашним арестом.
Суд заявил, что такие заявления по делу Лембергса были частыми и до сих пор все они были отклонены.
Как уже сообщалось, 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.