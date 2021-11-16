Видео ⟩ В Балви автобус врезался в стену магазина

Авария произошла на территории автовокзала, рядом с платформой для приема пассажиров.

Когда местный автобус снес скамейку и врезался в стену магазина Alko Outlet, она частично рухнула, а также окна и двери фасада здания были разрушены, а передняя часть автобуса и лобовое стекло были разбиты.

Balvos vietējas nozīmes autobuss, taranējot soliņu, ietriecies veikala "Alko Outlet" sienā, kas daļēji sabrukusi, izbiruši ēkas fasādes logu un durvju stikli. ФОТО: LETA/LETA

Как рассказал LETA водитель автобуса, попавшего в аварию, при развороте с рейса "Тылжа-Балви" у автобуса по неизвестным причинам внезапно перестали работать тормоза.

Мужчина, сидевший на скамейке, пострадал в результате происшествия. Также оказывается неотложная помощь водителю автобуса, который находится в шоке.