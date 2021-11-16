Видео ⟩ В Балви автобус врезался в стену магазина
Во вторник вечером, 16 ноября, автобус врезался в стену магазина в Балви.
Во вторник вечером, 16 ноября, автобус врезался в стену магазина в Балви.
Авария произошла на территории автовокзала, рядом с платформой для приема пассажиров.
Когда местный автобус снес скамейку и врезался в стену магазина Alko Outlet, она частично рухнула, а также окна и двери фасада здания были разрушены, а передняя часть автобуса и лобовое стекло были разбиты.
Как рассказал LETA водитель автобуса, попавшего в аварию, при развороте с рейса "Тылжа-Балви" у автобуса по неизвестным причинам внезапно перестали работать тормоза.
На месте ЧП сейчас работают службы экстренной помощи, оно ограничено лентами.