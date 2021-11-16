В Огрском крае умерла женщина, которая, возможно, заразилась Covid-19 во время выездной вакцинации

Управляющая везла к пожилым людям Менгельской волости сотрудника практики семейного врача Аусмы Лиците, который, в свою очередь, вакцинировал пожилых людей от Covid-19.

"Поскольку у нас огромная сельская местность - шестнадцать волостей, мы готовы развозить семейных врачей или фельдшеров, чтобы они могли вакцинировать этих пожилых людей", - сказал председатель городской думы Огре.

По словам Хелманиса, управляющая Менгельской волости Иева Йермацане, которая умерла после заражения Covid-19, заразилась, доставляя к пожилым людям практикантку семейного врача Аусмы Лиците.

"Выяснилось, что фельдшер, которую возили по Менгельской волости, была больна", - добавил Хелманис, подчеркнув, что несколько пожилых людей, которых посетила конкретный фельдшер, также были инфицированы Covid-19 во время выездной вакцинации.

В беседе с сотрудниками VPN NVD Хелманис также подчеркивает, что фельдшер, участвовавшая в вакцинации пожилых людей в Менгельской волости, незаконно работает в практике семейного врача Аусмы Лиците.

В реестре практикующих врачей передача убедилась, что конкретный фельдшер в настоящее время не имеет действующего сертификата практикующего врача, однако ее имя внесено в список врачей практики семейного врача Аусмы Лиците.

В телефонном разговоре с передачей врач Аусма Лиците категорически отрицает, что фельдшер работает в ее практике нелегально. Сотрудница имеет образование фельдшера, но не имеет действующего медицинского сертификата, поэтому оформлена как сотрудница регистратуры.

Высказывания мэра Огре о том, что управляющая волостью заразилась от фельдшера и умерла, а также, что фельдшер заразила несколько пенсионеров, врач называет непроверенными и недоказанными, подчеркивая, что в равной степени возможно, что ее практикантка и управляющая заразились в одном из домов, где проходила выездная вакцинация.