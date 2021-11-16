В Латгале мужчина несколько лет насиловал свою падчерицу: ему грозит пожизненное заключение

13 ноября прокуратура Латгальского округа привлекла к ответственности мужчину за неоднократное изнасилование падчерицы, не достигшей 16 лет, сообщили LETA в прокуратуре.

Согласно обвинению, мужчина насиловал девочку, когда они оставались наедине, пользуясь ее беспомощностью и доверием к нему как к члену семьи.

Такие действия обвиняемый совершал неоднократно в течение четырех лет, в результате чего потерпевшая забеременела, 14-летняя девочка родила ребенка с врожденными пороками, который умер в возрасте трех месяцев.