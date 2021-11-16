В Латгале мужчина несколько лет насиловал свою падчерицу: ему грозит пожизненное заключение
В Латгале мужчине грозит пожизненное заключение за изнасилование несовершеннолетней падчерицы, в результате чего она забеременела, сообщает LETA.
В Латгале мужчине грозит пожизненное заключение за изнасилование несовершеннолетней падчерицы, в результате чего она забеременела, сообщает LETA.
13 ноября прокуратура Латгальского округа привлекла к ответственности мужчину за неоднократное изнасилование падчерицы, не достигшей 16 лет, сообщили LETA в прокуратуре.
Согласно обвинению, мужчина насиловал девочку, когда они оставались наедине, пользуясь ее беспомощностью и доверием к нему как к члену семьи.
Такие действия обвиняемый совершал неоднократно в течение четырех лет, в результате чего потерпевшая забеременела, 14-летняя девочка родила ребенка с врожденными пороками, который умер в возрасте трех месяцев.
Мужчине инкриминируют две статьи Уголовного кодекса, а именно изнасилование и сексуальное насилие. Такие правонарушения наказываются пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.