16 ноября в одном абзаце ⟩ Автобус в стене магазина, повышение зарплат чиновников и найденный дрон НВС

Отмена строгих ограничений после 15 ноября не означает, что распространение вируса остановлено. Медики это знают и прогнозируют, что через несколько недель больничные палаты для Covid-пациентов будут снова полны людьми, которые будут бороться за каждый вдох. С одной стороны, если нет глобального охвата вакцинацией, должен быть локдаун, с другой - ясно, что длительный простой экономика Латвии не выдержит. Поэтому пришло время естественного отбора. Такую суровую реальность в разговоре с TVNET описывает руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.
Чем себя порадовать?
11 мая 2000 года на экраны вышел российский криминальный боевик режиссера Алексея Балабанова "Брат-2". За считаные дни он полюбился зрителям и стал по праву называться "культовым". RUS TVNET предлагает пройти небольшой тест о фильме. Давайте узнаем, насколько хорошо вы его помните?