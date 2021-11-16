16 ноября в одном абзаце ⟩ Автобус в стене магазина, повышение зарплат чиновников и найденный дрон НВС

Отмена строгих ограничений после 15 ноября не означает, что распространение вируса остановлено. Медики это знают и прогнозируют, что через несколько недель больничные палаты для Covid-пациентов будут снова полны людьми, которые будут бороться за каждый вдох. С одной стороны, если нет глобального охвата вакцинацией, должен быть локдаун, с другой - ясно, что длительный простой экономика Латвии не выдержит. Поэтому пришло время естественного отбора. Такую суровую реальность в разговоре с TVNET описывает руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.