Вт, 16.11.2021
Не буду говорить, кто за это в ответе, так как считаю, что в ответе все - и политики, и эксперты, и общество Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог
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16 ноября в одном абзаце ⟩ Автобус в стене магазина, повышение зарплат чиновников и найденный дрон НВС

ФОТО: LETA/LETA

Сегодня в правительстве рассмотрели некоторые вопросы кризиса Covid-19. Сценарий на случай роста заболеваемости могут обсудить на следующей неделе. Рассказываем о главном за 16 ноября.

События дня в одном абзаце

Сегодня, 16 ноября, состоялось заседание правительства, на котором решались различные вопросы, связанные с кризисом Covid-19. Пока ничего не решили, просто обсудили. Зато решили вопрос о поднятии зарплат высшим должностным лицам с 2023 года. Конечно, повышению быть! В Огрском крае умерла женщина, которая, возможно, заразилась Covid-19 во время выездной вакцинации, а в больницах реанимации по-прежнему заполнены пациентами с Covid-19.  В Балви автобус врезался в стену магазина, а романтическая поездка на украденной машине закончилась полетом через канаву. США осудили "безответственное" испытание Россией космической ракеты, а Макрон изменил синий цвет на флаге Франции, но этого никто не заметил. На границе продолжаются столкновения. Минобороны Польши сообщило, что мигранты были вооружены. Российский боец MMA убил врача из-за спора о вакцинации, а Янис Тимма нашел работу в Татарстане

Все обсуждают

Отмена строгих ограничений после 15 ноября не означает, что распространение вируса остановлено. Медики это знают и прогнозируют, что через несколько недель больничные палаты для Covid-пациентов будут снова полны людьми, которые будут бороться за каждый вдох. С одной стороны, если нет глобального охвата вакцинацией, должен быть локдаун, с другой - ясно, что длительный простой экономика Латвии не выдержит. Поэтому пришло время естественного отбора. Такую суровую реальность в разговоре с TVNET описывает руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.

Чем себя порадовать? 

11 мая 2000 года на экраны вышел российский криминальный боевик режиссера Алексея Балабанова "Брат-2". За считаные дни он полюбился зрителям и стал по праву называться "культовым". RUS TVNET предлагает пройти небольшой тест о фильме. Давайте узнаем, насколько хорошо вы его помните?

Фото дня: Найден потерянный армейский дрон: его искали два месяца.

ФОТО: NBS

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