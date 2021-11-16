Минздрав выделит 22,25 млн евро на пособия по болезни в связи с последствиями Covid-19

Финансирование предназначено для покрытия расходов на пособия по болезни, связанные с последствиями распространения Covid-19 во втором квартале этого года.

Министерство благосостояния поясняет, что за первые девять месяцев этого года на пособия по болезни было истрачено 220 384 642 евро или 83,3% годовых ассигнований. В нормальных условиях следует потратить 75%. Из них 60 454 553 евро истрачено на пособия по болезни с указанной причиной "Другая причина (Чрезвычайное положение)" на основании листов нетрудоспособности, которые были открыты до 30 июня этого года.

Принимая во внимание фактический поток денежных средств и статистические данные, а также повторное объявление чрезвычайной ситуации с 11 октября, когда совокупный уровень заболеваемости Covid-19 достиг высокого уровня, министерство прогнозирует, что в этом году расходы на пособия по болезни могут достичь 288 477 725 евро при увеличении числа получателей пособия в среднем до 23 092 человек в месяц.