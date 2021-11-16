Вт, 16.11.2021
Прививайтесь по возможности быстрее, так как иначе вы - эгоисты Анатолий Данилан, гастроэнтеролог
Анатолий Данилан, гастроэнтеролог

Министр: сохраняя бдительность, мы не вернемся к более строгим ограничениям

Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Если Латвия будет "бдительной и осторожной" в процессе управления Covid-19, не будет необходимости возвращаться к более строгим ограничениям, заявил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) после заседания кабинета министров во вторник, 16 ноября. 

Он отметил, что правительство будет регулярно пересматривать модели прогнозирования роста заболеваемости, по которым были также установлены предыдущие строгие ограничения и на основе которых можно будет принимать правильные решения.

Министр здравоохранения отметил, что стратегия управления Covid-19 обсуждается Министерством здравоохранения и другими экспертами в этой области.

"По мнению экспертов, нам действительно нужно максимально и внимательно оценивать изменения и динамику количества заражений. Не думаю, что кто-то удивится. Если, например, количество заражений увеличилось быстро - примерно на 10% - обсудить, оценить действия", - сказал Павлютс.

Он отметил, что эти данные следует оценить более глубоко, поскольку доля госпитализированных среди инфицированных в последнее время снижается, что может сигнализировать о том, что с увеличением количества и доли вакцинированных в Латвии, риски дальнейшей перегрузки больниц могут быть ниже.

В то же время, хотя сейчас таких признаков нет, "вирус также может преподнести нам некоторые неприятные сюрпризы", сказал Павлютс, говоря о новых разновидностях Covid-19. "Такую возможность нельзя исключать, учитывая, что в мире все еще есть страны и регионы с чрезвычайно низким уровнем вакцинации", - сказал он.


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