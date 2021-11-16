Министр: сохраняя бдительность, мы не вернемся к более строгим ограничениям

Он отметил, что правительство будет регулярно пересматривать модели прогнозирования роста заболеваемости, по которым были также установлены предыдущие строгие ограничения и на основе которых можно будет принимать правильные решения.

Министр здравоохранения отметил, что стратегия управления Covid-19 обсуждается Министерством здравоохранения и другими экспертами в этой области.

"По мнению экспертов, нам действительно нужно максимально и внимательно оценивать изменения и динамику количества заражений. Не думаю, что кто-то удивится. Если, например, количество заражений увеличилось быстро - примерно на 10% - обсудить, оценить действия", - сказал Павлютс.

Он отметил, что эти данные следует оценить более глубоко, поскольку доля госпитализированных среди инфицированных в последнее время снижается, что может сигнализировать о том, что с увеличением количества и доли вакцинированных в Латвии, риски дальнейшей перегрузки больниц могут быть ниже.