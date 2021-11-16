Фото ⟩ Куда делся владелец? В Эстонии машина стоит на парковке аэропорта уже полтора года

Автомобиль Saab со спущенными шинами уже полтора года стоит на парковке аэропорта. Несмотря на то, что с автовладельцем уже связывались, он до сих пор не забрал машину. Так автомобиль ежедневно занимает одно парковочное место на и без того тесной парковке, пишет Saarte Hääl.

По словам специалиста по коммуникации Таллиннского аэропорта Яне Калласте, люди, которым нужна краткосрочная парковка, например на один день, не могут найти место из-за таких автомобилей, оставленных на длительное время. Помимо упомянутой ранее рекордной по времени парковки, часто бывает так, что люди отправляются в путешествие и оставляют автомобиль на бесплатной парковке, например, на пару недель. В некоторых случаях на месяцы.

Глава патрульной службы Курессаареского отделения полиции Матис Сикк сказал, что полиция не имеет права отбуксировать машину, припаркованную на стоянке. Он пообещал, что полиция еще раз свяжется с автовладельцем и напомнит, что машину надо забрать.

Чтобы решить проблему парковки в Курессаареском аэропорту, Таллиннский аэропорт сначала хотел сделать парковку платной, но поставил на паузу воплощение этой идеи. "Мы также рассматриваем другие способы сократить количество долгосрочных парковок в аэропорту", - сказала Яане Калласте, добавив, что также ведется совместная работа с местным самоуправлением.

Руководитель экономического и административного отдела волостной управы Каарель Танг сказал, что волость рекомендовала аэропорту рассмотреть возможность расширения парковки, а не делать ее платной. "Многие люди приезжают на машине из деревни, и у них нет хорошей альтернативы, где оставить свой автомобиль", - пояснил Танг. Оставить машину в городе Курессааре сложно из-за плохого сообщения общественного транспорта между аэропортом и центром города.