В Даугавпилсской больнице отстранены 35 невакцинированных сотрудников

Три врача, фармацевт, несколько медсестер, фельдшеры, санитарный и технический персонал - столько разных профессий представляют 35 сотрудников Даугавпилсской региональной больницы, которые на этой неделе были отстранены от работы из-за того, что не прошли вакцинацию против Covid-19.

Некоторые из них заменяются существующими ресурсами, например, медсестры из поликлиники теперь помогают в больничных палатах.

"Конечно, работая 30 лет в одном кабинете и в одной сфере, это совершенно другие ощущения. В первые дни нам приходится работать в Отделении химиотерапии. Поскольку люди не проходят вакцинацию, мы мобилизовались сюда по просьбе нашего директора", - говорит Татьяна Микулане, медсестра Центральной поликлиники Даугавпилса.

"В общем, я работаю в хирургическом кабинете Центральной поликлиники, сейчас в больнице, потому что надо помогать коллегам в трудную минуту. В отделении травматологии я заново учусь всему, - говорит Светлана Лукьянова, медсестра Центральной поликлиники центра.

Заведующий больницей Григорий Семенов говорит, что в минувшие выходные ситуация внезапно улучшилась, когда большинство из 324 невакцинированных работников все же начали вакцинацию. В больнице работает в общей сложности 1628 сотрудников, и в десять раз меньшая потеря персонала ограничивает только некоторые стационарные услуги в области неврологии и физиотерапии.

"Мы уже дошли до того, что нам пришлось закрыть отделения и ограничить неотложную медицинскую помощь. За несколько дней нам удалось привлечь и мотивировать большое количество сотрудников", - признает член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.

Как сообщалось, Даугавпилсское самоуправление созвало в пятницу, 12 ноября, заседание комиссии гражданской защиты, чтобы найти выход из кризиса сотрудников в Даугавпилсской региональной больнице.