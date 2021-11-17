Сборная Латвии завершила отбор на ЧМ победой над Гибралтаром
Во вторник, 16 ноября, сборная Латвии по футболу провела последний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, обыграв на выезде команду Гибралтара.
Во вторник, 16 ноября, сборная Латвии по футболу провела последний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, обыграв на выезде команду Гибралтара.
Матч завершился победой латвийской сборной со счётом 3:1.
Начало матча для латвийской сборной получилось не самым удачным - уже на 7-й минуте после ошибки Мартиньша Кигурса хозяева убежали в контратаку, которую завершил Лиам Уокер.
Подопечным Дайниса Казакевича удалось сравнять счёт на 25-й минуте благодаря точному удару Владислава Гутковскиса после красивой передачи Роберта Улдрикиса. На 55-й минуте отличился и сам Улдрикис, которому ассистировал Каспар Дубра. Окончательный счёт на 75-й минуте установил Раймонд Кроллис, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника.
Таким образом, первое место в отборочной группе "G" заняла сборная Нидерландов (23 очка), которая в заключительном матче отборочного турнира у себя дома обыграла Норвегию (2:0) и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира.
Второе место в группе "G" заняла Турция (21 очко), которая в заключительном матче отборочного турнира на выезде обыграла Черногорию (2:1) и попала в стыковые матчи.
Третье место в группе "G" осталось за Черногорией (12 очков), а на пятой строчке расположилась команда Казакевича (9 очков). Гибралтар без очков замкнул турнирную таблицу.
Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября, а сами стыковые матчи - в марте 2022 года. Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.