Сборная Латвии завершила отбор на ЧМ победой над Гибралтаром

Матч завершился победой латвийской сборной со счётом 3:1.

Начало матча для латвийской сборной получилось не самым удачным - уже на 7-й минуте после ошибки Мартиньша Кигурса хозяева убежали в контратаку, которую завершил Лиам Уокер.

Подопечным Дайниса Казакевича удалось сравнять счёт на 25-й минуте благодаря точному удару Владислава Гутковскиса после красивой передачи Роберта Улдрикиса. На 55-й минуте отличился и сам Улдрикис, которому ассистировал Каспар Дубра. Окончательный счёт на 75-й минуте установил Раймонд Кроллис, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника.

Таким образом, первое место в отборочной группе "G" заняла сборная Нидерландов (23 очка), которая в заключительном матче отборочного турнира у себя дома обыграла Норвегию (2:0) и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира.

Второе место в группе "G" заняла Турция (21 очко), которая в заключительном матче отборочного турнира на выезде обыграла Черногорию (2:1) и попала в стыковые матчи.

Третье место в группе "G" осталось за Черногорией (12 очков), а на пятой строчке расположилась команда Казакевича (9 очков). Гибралтар без очков замкнул турнирную таблицу.