Определились 10 европейских сборных, которые напрямую вышли на ЧМ-2022
Сборная Нидерландов стала последней европейской командой, получившей прямую путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Сборная Нидерландов стала последней европейской командой, получившей прямую путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Команда Луи ван Гала стала первой в отборочной группе "G", набрав 23 очка. В заключительном матче отборочного турнира сборная Нидерландов у себя дома обыграла Норвегию со счётом 2:0. Турция заняла вторую строчку в группе (21 очко) и попала в стыковые матчи.
Таким образом, в данный момент в список участников мирового первенства от Европы попали десять сборных - Сербия, Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Франция, Хорватия, Германия, Англия и Нидерланды.
Также право на участие в ЧМ-2022 ранее получили Бразилия и Катар, который примет участие в турнире в качестве страны хозяйки.
Ещё три путёвки на чемпионат мира, выделенные европейскому континенту, будут разыграны в стыковых матчах. В них примут участие сборные Украины, Турции, России, Уэльса , Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии, Португалии, Швеции, Италии и Польши. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября, а сами стыковые матчи - в марте 2022 года.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.