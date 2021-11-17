Определились 10 европейских сборных, которые напрямую вышли на ЧМ-2022

Команда Луи ван Гала стала первой в отборочной группе "G", набрав 23 очка. В заключительном матче отборочного турнира сборная Нидерландов у себя дома обыграла Норвегию со счётом 2:0. Турция заняла вторую строчку в группе (21 очко) и попала в стыковые матчи.

Таким образом, в данный момент в список участников мирового первенства от Европы попали десять сборных - Сербия, Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Франция, Хорватия, Германия, Англия и Нидерланды.

Также право на участие в ЧМ-2022 ранее получили Бразилия и Катар, который примет участие в турнире в качестве страны хозяйки.

Ещё три путёвки на чемпионат мира, выделенные европейскому континенту, будут разыграны в стыковых матчах. В них примут участие сборные Украины, Турции, России, Уэльса , Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии, Португалии, Швеции, Италии и Польши. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября, а сами стыковые матчи - в марте 2022 года.