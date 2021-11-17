Видео ⟩ Агрессивный пенсионер напал на женщину с ребенком

На выходных Лига отправилась на велосипедную прогулку со своей 16-летней дочерью. Они ехали по тротуару на улице Буллю, когда на пути появилась темная фигура. Сперва не казалось, что мужчина может быть опасен.

Движение на улице Буллю вечером субботы было довольно интенсивным. В момент нападения ехавший мимо водитель почти попал в аварию. Однако он вовремя заметил нападение и смог отвернуть. Лиге повезло, так как она успела задержать падение на проезжую часть, выставив ногу. Мужчина, в возрасте около 70 лет, продолжал провокации.

"Он начал ругаться, обзывать лесбиянками. Я поняла, что у него психическое расстройство. Он кричал на мою дочь, приближался ко мне и угрожал предметом, который был у него в руках", - рассказывает Лига.

Женщина предупреждает жителей района - если встретитесь с высоким, худощавым, бородатым мужчиной, сообщайте в полицию по телефону 110.