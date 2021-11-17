Ср, 17.11.2021
Мою дочь укусила белорусская собака. Много случаев избиения людей. Били даже женщин и детей. Мужчин - все время. из рассказов мигрантов на белорусско-польской границе
из рассказов мигрантов на белорусско-польской границе
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Видео ⟩ Агрессивный пенсионер напал на женщину с ребенком

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Мать троих детей 13 ноября пережила неожиданное нападение. Она встретила на улице агрессивного пенсионера, который хотел вытолкнуть ее на проезжую часть во время интенсивного движения. Женщина получила легкие ранения, однако обидчик до сих пор не наказан, сообщает передача TV3 Degpunktā.

На выходных Лига отправилась на велосипедную прогулку со своей 16-летней дочерью. Они ехали по тротуару на улице Буллю, когда на пути появилась темная фигура. Сперва не казалось, что мужчина может быть опасен.

Движение на улице Буллю вечером субботы было довольно интенсивным. В момент нападения ехавший мимо водитель почти попал в аварию. Однако он вовремя заметил нападение и смог отвернуть. Лиге повезло, так как она успела задержать падение на проезжую часть, выставив ногу. Мужчина, в возрасте около 70 лет, продолжал провокации.

"Он начал ругаться, обзывать лесбиянками. Я поняла, что у него психическое расстройство. Он кричал на мою дочь, приближался ко мне и угрожал предметом, который был у него в руках", - рассказывает Лига.

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Женщина предупреждает жителей района - если встретитесь с высоким, худощавым, бородатым мужчиной, сообщайте в полицию по телефону 110.

Видео: сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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