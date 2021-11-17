Кто вам платит? ⟩ Получится ли "перезимовать" без сертификата и вернуться на работу?

Взаимопомощь бывает разной - кто-то в сети Facebook организует группу под названием "Работа для невакцинированных", кто-то в свободное время моет полы в больнице им. Страдиня в качестве волонтера. В эфире "Кто вам платит?" говорим с юристом о новой реальности на рынке труда, продиктованной ковид-сертификатами, нехватке рабочих рук и перспективах судебных исков. А еще вдохновляемся людьми, которые на добровольной основе помогают в ковидных больницах.