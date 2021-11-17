Ср, 17.11.2021
Мы должны быть готовы к тому, что ситуация на границе Польши и Беларуси не будет разрешена скоро. Мы должны быть готовы к тому, что это будет тянуться месяцами. Я надеюсь, что не годами. Мариуш Блащак, Министр обороны Польши
Мариуш Блащак, Министр обороны Польши

Кто вам платит? ⟩ Получится ли "перезимовать" без сертификата и вернуться на работу?

Взаимопомощь бывает разной - кто-то в сети Facebook организует группу под названием "Работа для невакцинированных", кто-то в свободное время моет полы в больнице им. Страдиня в качестве волонтера. В эфире "Кто вам платит?" говорим с юристом о новой реальности на рынке труда, продиктованной ковид-сертификатами, нехватке рабочих рук и перспективах судебных исков. А еще вдохновляемся людьми, которые на добровольной основе помогают в ковидных больницах.

Гости эфира:

  • Алексей Димитров - юрист по правам человека;
  • Андрис Берзиньш - директор Латвийского объединения самаритян.

Темы эфира:

  • 00:00 Без ковид-сертификата на работу не приходить, в том числе депутатам;
  • 05:00 Не допускать депутатов без сертификата даже удаленно - это нарушение Конституции? Мнение юриста Алексея Димитрова;
  • 07:33 Иск чиновницы Минблага против обязательной вакцинации отклонили. Все этим закончат или у кого-то есть шанс доказать свою правоту?
  • 12:35 Получится ли перезимовать без сертификата и вернуться весной на работу? Отвечает юрист;
  • 25:25 Добровольцы в больнице Страдиня - кто они и зачем им это надо? Рассказывает Андрис Берзиньш;
  • 33:56 Потеряло ли Латвийское объединение самаритян сотрудников из-за отсутствия ковид-сертификатов?
  • 39:00 Итоги эфира.

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