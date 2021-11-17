Ср, 17.11.2021
Мою дочь укусила белорусская собака. Много случаев избиения людей. Били даже женщин и детей. Мужчин - все время. из рассказов мигрантов на белорусско-польской границе
из рассказов мигрантов на белорусско-польской границе

Взаимопомощь бывает разной: от группы "Работа для невакцинированных" до мытья полов в больнице

Эрика Сташкевич ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Взаимопомощь бывает разной - кто-то в сети Facebook организует группу под названием "Работа для невакцинированных", кто-то в свободное время моет полы в больнице им. Страдиня в качестве волонтера. В эфире "Кто вам платит?" говорим с юристом о новой реальности на рынке труда, продиктованной ковид-сертификатами, нехватке рабочих рук и перспективах судебных исков. А еще вдохновляемся людьми, которые на добровольной основе помогают в ковидных больницах.

Гости эфира:

  • Андрис Берзиньш - директор Латвийского объединения самаритян;
  • Алексей Димитров - юрист по правам человека.

Темы эфира:

  • В Клинической университетской больнице им. Страдиня к работе с ковидными пациентами приступили волонтеры от Латвийского объединения самаритян. Они поворачивают пациентов, кормят их, перестилают кровати, помогают передвигаться. Кто эти люди и что ими движет?
  • Латвийское объединение самаритян - одна из крупнейших негосударственных организаций, в ней работают порядка 900 сотрудников, которым помогают еще 500 добровольцев. Самаритяне оказывают услуги по социальному уходу, работают с сениорами, детьми с особыми потребностями, обучают других. Есть ли кому работать после введения ковид-сертификатов? Как это влияет на социальную сферу, в которой и без того нехватка рук?
  • Новая реальность - отстранение работников без ковид-сертификатов - чем это грозит отдельным отраслям и судебной системе? Будут ли иски и есть ли шансы у подавших их победить в суде? Обсуждаем с юристом. 

Встречаемся в 18:00 тут или на нашей страничке в Facebook! Задавайте вопросы, пишите комментарии, выводим их в эфир.


НАВЕРХ
Back