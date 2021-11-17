Школа в Огре потеряла почти 10 педагогов

В государственном секторе с вакцинацией, кажется, все в порядке. Охват стабильно держится на уровне 90%. Но от учреждения к учреждению картина резко отличается. Есть школа, где не проходят уроки физики - просто потому, что некому их проводить.

Показатели вакцинации по секторам каждую неделю для правительственных заседаний готовит Министерство экономики. Объем данных - огромный, а времени его обрабатывать мало. Однако именно эти цифры показывают общую картину в госсекторе. Хуже всего справляются пожарные, а лучше всего - медики.

Неделю назад охват вакцинацией педагогов и работников госсектора был 95%, а за последние пару дней он вырос еще на 2%.

Служба госдоходов, в которой до введения требования предъявлять сертификат о вакцинации дела шли не очень, на данный момент из 4000 работников отстранила только 36. Еще 61 - в отпуске или на больничном. По возвращении от них также потребуют показать сертификат.

В целом это почти сотня человек. Но в СГД не волнуются и недостатка работников не чувствуют.

"Можно выполнять функции, так как все эти люди - не из одного управления, например, таможни. Это равномерно по всем управлениям. С отстраненными до сих пор идет работа с целью убедить их идти правильным путем. Не считаем, что в этом направлении что-то потеряно. Функции исполняются, а работа СГД не нарушена", - указывает представитель СГД Андрейс Вайварс.

Огрская первая средняя школа уже потеряла восемь учителей. Скоро уйдут еще двое, а уроки физики в школе просто не проводятся.

"У нас в школе действительно катастрофическая ситуация. Не хватает учителей нескольких предметов. Нет ни одного учителя физики, так как оба ушли, прекратив рабочие отношения. Ушли учителя спорта, английского, логопед. Причина - процесс вакцинации.

Один учитель переболел, но у него в феврале заканчивается срок годности сертификата. Он решил уйти сейчас, так как в феврале все равно пришлось бы.