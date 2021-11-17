Месси едет на мундиаль! Сборная Аргентины досрочно пробилась в Катар

Сборная Аргентины сыграла вничью с Бразилией (0:0) в 14-м туре отборочного турнира. Команда Лионеля Скалони набрала 29 очков и обеспечила себе выход в финальный турнир - аргентинцы, идущие на данный момент вторыми, не опустятся ниже четвёртого места, дающего прямую путевку на мундиаль от Южной Америки.

Аргентинцы вторыми из Южной Америки завоевали путёвку в Катар. Ранее в финальную часть турнира вышла Бразилия. Отметим, что аргентинцы выступят на чемпионате мира в 13-й раз подряд.

В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.