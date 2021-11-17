Видео ⟩ Юлия Пересильд пожаловалась на травлю и поделилась видео из космоса

После полета Пересильд получила множество критики в свой адрес. Публика посчитала, что средства, потраченные на полет, можно было использовать более продуктивно, в том числе - на благотворительность. Также появились слухи, что к отправке артистки в космос причастен некий олигарх.

Актриса рассказала о травле после полета в космос. "Читала про себя в интернете… ржала… плакала… получала подбадривающие звонки и смски от друзей… психанула, встала ночью, открыла интернет и начала составлять список, кому отомстить", - написала Пересильд.

Также происходящее напомнило актрисе историю из ее детства.

"Мне было лет 13. (...) Сижу делаю уроки и плачу. Приходит бабушка Нина. Наш диалог:

- ЮЛЯШ! Чего плачешь?

- Да потому… уже у всех в классе лосины, а у меня нет и не будет никогда.

- А лосины это что, ЮЛЯШ?

- Ну штаны такие.

- Ааа… ну так ты порадуйся за них, за штаны их порадуйся, а потом у тебя что-то будет, они за тебя будут радоваться!!!

Бабуль! Мне 37, спасибо тебе, ты научила меня радоваться за других, "за штаны радоваться".

На публикацию откликнулись многие коллеги Юлии. "Каждому недругу - добра и по паре новых лосин!!!" - написала Елизавета Боярская, отметив, что Юлия занимается благотворительностью. Актриса Марина Александрова же предложила не обращать на хейтеров никакого внимания и даже пообещала подарить ей лосины, а Дмитрий Исхаков восхитился тем, какую огромную работу проделала Пересильд ради роли. "Юля, то, что ты там побывала, просто в голове не укладывается. Фантастика!" - написал известный фотограф.

Юлия Пересильд действительно уже больше трех лет входит в число учредителей благотворительного фонда "Галчонок", который оказывает поддержку детям с поражениями центральной нервной системы. В интервью "Вокруг ТВ" актриса также отметила, что из-за этого не согласилась бы сняться в мужском журнале без одежды даже за большое вознаграждение. "Я все-таки лицо, которое представляет детей", - сказала тогда Пересильд.