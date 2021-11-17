Видео ⟩ Лидеры из сферы социальных услуг о вакцинации против Covid-19

Очень важно, что существенно возрос охват вакцинацией среди работников в сфере услуг по уходу на дому, достигнув 85% и показав возрастание почти на 42 процентных пункта по сравнению с данными за октябрь.

Вакцинация - существенное предварительное условие для безопасного предоставления и обеспечения непрерывности социальных услуг в условиях распространения Covid-19. Министерство благосостояния обратилось к четырем лидерам в области социальных услуг, чтобы узнать их мнение о вакцинации против Covid-19. В результате появились четыре видеоролика, в которых профессионалы социальной сферы делятся своими историями, опытом и размышлениями, которые заставляют всех задуматься о том, какой выбор есть у нас.

Директор общества Rūjienas Senioru māja Янис Розе о вакцинации против Covid-19

Директор общества Rūjienas Senioru māja Янис Розе, у которого в центре социального ухода 100-процентная вакцинация сотрудников и высокая вакцинация клиентов, выражает мнение, что он вакцинировался не для того, чтобы получить билет в театр или поехать в путешествие, а для защиты себя и тех, за кого несет ответственность.

Руководитель Социальной службы Резекненского края Сильвия Странкале о вакцинации против Covid-19

Эмоциональной и личной историей делится руководитель Социальной службы Резекненского края Сильвия Странкале: "Спасибо врачам, которые помогли мне выбраться. Но я бы не хотела пережить это еще раз. Я хочу обеспечить безопасность для себя, своей семьи, своих детей, внуков и для окружающих меня людей".

Директор общества Latvijas Samariešu apvienība Андрис Берзиньш о вакцинации против Covid-19

Директор общества Latvijas Samariešu apvienība - одного из крупнейших поставщиков услуг в Латвии - Андрис Берзиньш выражает мнение, что, когда размышлял о вакцинации, на одной чаше весов была жизнь и предприимчивость коллег, на второй - здоровье клиентов.

Супервизор, специалист по психотерапии Иева Озола о вакцинации против Covid-19