Ср, 17.11.2021
Если на их глазах умирают близкие, друзья и они все равно не идут прививаться, то должен быть естественный отбор Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы
Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы

Видео ⟩ Лидеры из сферы социальных услуг о вакцинации против Covid-19

ФОТО: Publicitātes foto

Общий охват вакцинацией против Covid-19 работников в сфере социальных услуг на 1 ноября 2021 года показывает положительную динамику - вакцинирован 81% сотрудников всех 43 социальных служб самоуправлений, это на 16 процентных пунктов больше, чем в октябре, в групповых домах/групповых квартирах вакцинация сотрудников увеличилась на 9 процентных пунктов, достигнув объема 82%, в свою очередь в кризисных центрах достигнут наибольший объем вакцинированных работников среди поставщиков услуг - 90%.

Очень важно, что существенно возрос охват вакцинацией среди работников в сфере услуг по уходу на дому, достигнув 85% и показав возрастание почти на 42 процентных пункта по сравнению с данными за октябрь.

Вакцинация - существенное предварительное условие для безопасного предоставления и обеспечения непрерывности социальных услуг в условиях распространения Covid-19. Министерство благосостояния обратилось к четырем лидерам в области социальных услуг, чтобы узнать их мнение о вакцинации против Covid-19. В результате появились четыре видеоролика, в которых профессионалы социальной сферы делятся своими историями, опытом и размышлениями, которые заставляют всех задуматься о том, какой выбор есть у нас.

Директор общества Rūjienas Senioru māja Янис Розе о вакцинации против Covid-19

Директор общества Rūjienas Senioru māja Янис Розе, у которого в центре социального ухода 100-процентная вакцинация сотрудников и высокая вакцинация клиентов, выражает мнение, что он вакцинировался не для того, чтобы получить билет в театр или поехать в путешествие, а для защиты себя и тех, за кого несет ответственность.

Руководитель Социальной службы Резекненского края Сильвия Странкале о вакцинации против Covid-19

Эмоциональной и личной историей делится руководитель Социальной службы Резекненского края Сильвия Странкале: "Спасибо врачам, которые помогли мне выбраться. Но я бы не хотела пережить это еще раз. Я хочу обеспечить безопасность для себя, своей семьи, своих детей, внуков и для окружающих меня людей".

Директор общества Latvijas Samariešu apvienība Андрис Берзиньш о вакцинации против Covid-19

Директор общества Latvijas Samariešu apvienība - одного из крупнейших поставщиков услуг в Латвии - Андрис Берзиньш выражает мнение, что, когда размышлял о вакцинации, на одной чаше весов была жизнь и предприимчивость коллег, на второй - здоровье клиентов.

Супервизор, специалист по психотерапии Иева Озола о вакцинации против Covid-19

Супервизор, специалист по психотерапии Иева Озола через символы, ценности и сходства с другими профессиями по оказанию помощи обращается ко всем, кто работает в социальной сфере: "В настоящее время мы живем в период этических дилемм - между индивидуальными и коллективными ценностями, между личными и профессиональными потребностями, между моей и твоей защитой здоровья. Во времена сомнений, неуверенности, незнания и дилемм в профессии социальной работы всегда помогали наше сердце, наши ценности и наши этические принципы".


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