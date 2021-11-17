Вышла замуж и лишилась титула: как живет бывшая принцесса Японии Мако?

Пара поженилась в прошлом месяце в Токио без особой огласки. Свадьба Мако и Кэя Комуро была изначально запланирована три года назад, но всплыл денежный спор с участием матери Комуро.
О планах пары переехать в США давно ходили слухи, и вот теперь по японскому телевидению показали кадры, на которых видно, как молодые люди садятся на коммерческий рейс из Токио в Нью-Йорк в воскресенье, 14 ноября, и проходят через нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди в сопровождении сотрудников службы безопасности.
Споры вокруг этой пары и их переезда в Соединенные Штаты неизбежно привели к сравнению их с другой королевской парой - британским принцем Гарри и Меган Маркл.
Японские СМИ сообщают, что молодая пара уже обзавелась жильем в Нью-Йорке, хотя было неясно, в какой части города они будут жить.
Первоначальный план состоял в том, чтобы Кэй поехал в Соединенные Штаты до Мако, пока к нему не присоединится бывшая принцесса после получения своего первого паспорта, но Кэй остался в Японии дольше, чем ожидалось, чтобы присутствовать на похоронах деда Мако.
Уже сообщалось, что принцесса Мако - дочь принца Акисино, наследника японского престола - вышла замуж за своего бывшего однокурсника Кэя Комуро. Мужчина не имеет знатного происхождения. После бракосочетания принцесса была лишена своего титула. Пара также не провела традиционную церемонию в императорском дворце. Кроме того, Мако отказалась от выплаты в 1,3 млн долларов, которая полагается ей в связи с уходом из королевской семьи.
Мако - вторая принцесса нового поколения Японии, отказавшаяся от титула из-за любви. В 2018 году принцесса Аяко уехала к мужу, сотруднику судоходной компании без аристократического происхождения. При подписании брачных документов Аяко лишилась титула принцессы и в дальнейшем использует имя Аяко Мория.