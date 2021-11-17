Ср, 17.11.2021
С моей точки зрения так называемый локдаун запоздал на несколько недель. Маргарита Мельникова, председатель правления Екабпилсской региональной больницы
Маргарита Мельникова, председатель правления Екабпилсской региональной больницы
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Полиция будет разыскивать невакцинированных работников

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государственная полиция проведет проверки, чтобы установить, не допускаются ли к работе в публичном секторе работники, не вакцинированные против Covid-19, что в настоящее время запрещено законом, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Если в полицию поступят сигналы о нарушении, сотрудники правоохранительных органов проверят информацию и отреагируют соответствующим образом. Кроме того, и в рамках стандартных проверок правоохранительные органы будут проверять наличие у сотрудников действительных сертификатов Covid-19.

Несмотря на снятие строгих ограничений и окончание локдауна, другие ограничения в связи с распространением Covid-19 остаются в силе. Полиция призывает людей нести ответственность, соблюдать все предписанные меры безопасности, а также оценивать необходимость пребывания в общественных местах.

Полиция продолжит использовать в своей работе методы, которые применялись до сих пор, а именно "молниеносные акции" или массовые проверки.

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Уже сообщалось, что правительство ввело обязательную вакцинацию для всех работников публичного сектора, и только те, кто был вакцинирован или переболел Covid-19, могут выполнять свои обязанности с 15 ноября.

При этом работники публичного сектора, которые начали курс вакцинации до 15 ноября, но еще не получили действующий сертификат о вакцинации против Covid-19, смогут продолжить работу удаленно или очно. Крайний срок для получения сертификата о вакцинации этими лицами - 15 декабря текущего года.


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