Полиция будет разыскивать невакцинированных работников

Если в полицию поступят сигналы о нарушении, сотрудники правоохранительных органов проверят информацию и отреагируют соответствующим образом. Кроме того, и в рамках стандартных проверок правоохранительные органы будут проверять наличие у сотрудников действительных сертификатов Covid-19.

Несмотря на снятие строгих ограничений и окончание локдауна, другие ограничения в связи с распространением Covid-19 остаются в силе. Полиция призывает людей нести ответственность, соблюдать все предписанные меры безопасности, а также оценивать необходимость пребывания в общественных местах.

Полиция продолжит использовать в своей работе методы, которые применялись до сих пор, а именно "молниеносные акции" или массовые проверки.

Уже сообщалось, что правительство ввело обязательную вакцинацию для всех работников публичного сектора, и только те, кто был вакцинирован или переболел Covid-19, могут выполнять свои обязанности с 15 ноября.