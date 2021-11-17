Rīgas satiksme: информация о горевшем автобусе недостоверна
В среду, 17 ноября, в Риге загорелся пассажирский автобус SIA Rīgas satiksme (RS). Об этом порталу TVNET сообщили очевидцы. Однако RS позже опровергло эту инфрмацию.
В среду, 17 ноября, в Риге загорелся пассажирский автобус SIA Rīgas satiksme (RS). Об этом порталу TVNET сообщили очевидцы. Однако RS позже опровергло эту инфрмацию.
Как видно из фотографий очевидца, автобус удалось потушить, а на месте происшествия образовалась пробка.
"На Каменном мосту не загорелся автобус, поэтому информация о пожаре недостоверна. Происходит перевозка автобуса эвакуатором из одного парка в другой", - сообщает компания.