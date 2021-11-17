Ср, 17.11.2021
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Rīgas satiksme: информация о горевшем автобусе недостоверна

Загоревшийся автобус Rīgas satiksme на Каменном мосту ФОТО: TVNET

В среду, 17 ноября, в Риге загорелся пассажирский автобус SIA Rīgas satiksme (RS). Об этом порталу TVNET сообщили очевидцы. Однако RS позже опровергло эту инфрмацию.

Как видно из фотографий очевидца, автобус удалось потушить, а на месте происшествия образовалась пробка.

Rīgas satiksme в Twitter попросило "не распространять неправдивую информацию, так как такой случай не произошел ни сегодня, ни на прошлой неделе, ни в последние месяцы".

"На Каменном мосту не загорелся автобус, поэтому информация о пожаре недостоверна. Происходит перевозка автобуса эвакуатором из одного парка в другой", - сообщает компания.


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