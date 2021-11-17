20 побед в 20 поединках: Тим Цзю уверенно разобрался с японцем

Бой проходил в австралийском городе Голд-Косте и продлился все 12 раундов. 27-летний Цзю победил единогласным решением судей (120-107, 119-108, 120-107).

По ходу поединка сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю смотрелся увереннее, регулярно доставая соперника точными ударами. Большую часть боя японец провёл в защите, лишь иногда пытаясь проводить контратаки. В 12-м раунде Иноуэ побывал в нокдауне.

"Я бил его постоянно. Ты видишь его разбитое лицо? Завтра он вообще заплывёт весь. Я просто получал удовольствие от боя", - сказал после поединка Цзю-младший.

Отметим, что на кону поединка стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Таким образом, Цзю одержал 20-ю победу (15 нокаутом) в 20 поединках на профессиональном ринге. Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе аргентинец Брайан Кастаньо.