Covid-19: в Литве за сутки выявлен 2151 случай, в Эстонии - 1023

Литва

Среди умерших 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах проходят лечение 1747 пациентов с Covid-19, 154 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве снизился и составил 1188,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 11,5%.

Эстония

По состоянию на утро среды в больницах находятся 489 пациентов с Covid-19.

Стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 387 пациентам, 287 из них (74,2%) не вакцинированы, а у 100 человек (25,8%) завершен курс вакцинации.

За сутки в Эстонии проанализированы 7766 тестов, положительный результат дали 1023. 677 позитивных теста принадлежат невакцинированным, 346 - полностью вакцинированным людям.